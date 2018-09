Le immagini della storica vittoria del Sudafrica contro gli All Blaks

Uragano Florence : le spettacolari immagini dell’occhio della tempesta osservato dalla Stazione Spaziale Internazionale [FOTO e VIDEO] : L’Uragano Florence sta mantenendo la sua incredibile intensità e rimane un Uragano di categoria 4 mentre si avvicina sempre di più alla East Coast degli Stati Uniti. Le immagini che provengono dai satelliti sono davvero impressionanti e mettono in risalto tutta la sua temibile maestosità. Eppure esistono ancora altre eccezionali immagini della mostruosa tempesta che minaccia di devastare gli stati orientali degli USA. La Stazione Spaziale ...

Wikipedia oscurata senza foto e immagini - i motivi della nuova protesta da oggi 12 settembre : Chi ha già notato Wikipedia oscurata senza foto e immagini a partire da oggi 12 settembre alzi la mano. Una nuova protesta è in atto per l'enciclopedia libera dopo quella di inizio luglio. Al centro della riflessione c'è sempre la nuova legge sul copyright e in particolare la cosiddetta "freedom of panorama". Se qualcuno da oggi in poi e per un periodo non definito consulterà una qualsiasi voce dell nota enciclopedia costruita da utenti ...

Marina Militare - le immagini inedite del relitto della Corazzata Roma affondata 75 anni fa : Era il 9 settembre 1943 quando la nave da battaglia della Corazzata Roma venne affondata da un aereo tedesco a nord della Sardegna, a circa 16 miglia dalla costa del Golfo dell'Asinara. Sono passati ...

MotoGp – Dovizioso domina il Gp di San Marino : le immagini più belle della gara di Misano : Il successo di Andrea Dovizioso, il secondo ed il terzo posto di Marc Marquez e Cal Crutchlow: le IMMAGINI più belle del Gp di San Marino Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il secondo posto ...

Terremoto Giappone : si aggrava il bilancio. Le immagini della devastazione di Hokkaido : Si aggrava sempre più con il passare delle ore il bilancio del violento Terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito il Giappone Mercoledì 5 Settembre. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il numero...

ESO : 17 milioni di euro per potenziare l’innovazione europea nel campo della rilevazione e della produzione di immagini : Per innescare innovazioni rivoluzionarie, il progetto ATTRACT impegnerà 17 milioni di euro come finanziamento iniziale per 170 progetti che sviluppano tecnologie innovative per la rilevazione e la produzione di immagini in europa. ESO costruisce e gestisce una serie di telescopi astronomici terrestri tra i più avanzati al mondo e si basa quindi su tecnologie di rilevamento e produzione di immagini all’avanguardia. In qualità di partner di ...

Il sindaco all'inaugurazione della mostra " Frammenti di Storia " l'Italia attraverso le impronte - le immagini e i sopralluoghi della ... : ... che è stata ospitata già a Roma e a Palermo, dedica alcuni dei suoi 18 pannelli anche a importanti fatti di cronaca che hanno riguardato precipuamente Venezia: dall'assassinio del vicequestore ...

Formula 1 - Gp Monza : le immagini più belle della gara : Vip e calciatori, i protagonisti del paddock e il tifo caldissimo sugli spalti: tutto il meglio del Gran Premio di Monza

Roma - crolla il tetto della “chiesa dei matrimoni”|Le immagini|Il video : Nessun ferito, l’edificio era chiuso. Ma sabato era in programma un matrimonio. Evacuato il Carcere Mamertino. La procura ha aperto un’inchiesta per crollo colposo. I turisti allontanati di corsa dai vigili urbani

