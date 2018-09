Le 3 lezioni che il fallimento Lehman Brothers ha insegnato

Miss Italia 2018 - Diletta Leotta rivela : “Ora conduco il concorso di bellezza ma anni fa non passai neanche le selezioni” : Diletta Leotta si prepara a condurre l’edizione 2018 di Miss Italia ma qualche anno fa c’era anche lei tra le ragazze in corsa per il titolo di più bella d’Italia. Ma all’epoca, Diletta era stata scartata senza neanche arrivare alla finale. In un’intervista al settimanale Oggi, la giornalista volto di Dazn ha raccontato l’esperienza: “Nel 2009 non ero ancora maggiorenne. Scelsi di partecipare alle ...

Figc - Gravina : 'Su elezioni patto d'onore che rende forte il 73%' : Alle prossime elezioni della Figc il 22 ottobre 'noi arriviamo con un patto di onore, fatto che rende molto forte questo 73%'. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, parlando ...

Elezioni europee - Weber si candida a Presidente della Commissione e guarda ai populisti. “Così spaccherà Popolari” : La candidatura del capogruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe), Manfred Weber, alla presidenza della Commissione europea spacca il gruppo dei Popolari a Strasburgo. A far storcere la bocca ai compagni di partito è stata l’apertura del membro dell’Unione Cristiano-Sociale (Csu), sorella bavarese dell’Unione Cristiano-Democratica di Angela Merkel, alla Lega di Matteo Salvini e ai gruppi di estrema destra europei, con la ...

Elezioni in Svezia 2018 : urne aperte con l’estrema destra che vola verso il 20 per cento : Al via in Svezia le Elezioni del nuovo Parlamento. Secondo gli ultimi sondaggi, vola il partito di estrema destra e anti-immigrati, che ha raggiunto il 20 per cento delle preferenze. Il leader Jimmie Akesson: "Non siamo malattia passeggera". Dall'Italia arriva l'appoggio di Matteo Salvini.Continua a leggere

USA - OBAMA IN CAMPO PER LE Elezioni “ANDATE A VOTARE”/ Ultime notizie - la reazione di Trump “Che noia” : Usa, OBAMA in CAMPO per le ELEZIONI. Ultime notizie "Andate a votare, democrazia in ballo". L'ex presidente degli Stati Uniti parla in vista della tornata elettorale di novembre(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:34:00 GMT)

Mirror - lo specchio smart che ti dà lezioni di fitness : (Foto: Mirror) Da oggi gli amanti del fitness hanno un nuovo oggetto del desiderio, un complemento d’arredo definitivo per chi non disdegna di fare esercizio a casa ma non ha il tempo di recarsi sempre in palestra. Si chiama Mirror, e se da spento si presenta come un comune specchio, da acceso diventa un display in grado di guidare attraverso sessioni di allenamento tenute da istruttori in carne e ossa. L’aggeggio abbina una ...

Elezioni - Ue vara un pacchetto di misure contro la manipolazione : La prossima settimana la Commissione Ue "adotterà un pacchetto" di misure per evitare manipolazioni degli elettori alle prossime Elezioni europee; la novità sarà quindi "applicabile anche per tutte le ...

Elezioni Regionali - il Centrodestra chiede che si vada al voto entro l'anno : L'Aquila - Il voto per la Regione Abruzzo è un’esigenza irrinunciabile e non rinviabile di tutta la comunità abruzzese che non merita di subire questo stillicidio di immobilismo dovuto alla sfrenata ambizione di personaggi abili nei giochi di prestigio e nelle tecniche dilatorie. La fissazione della data del ritorno alle urne deve compenetrare il rispetto delle leggi, umiliate da quanto accaduto dopo il 23 marzo, nonché ...

Fitch - altro che rating. Assalto politico a Lega e M5s : 'Rischio elezioni anticipate' : E a preoccupare gli analisti dell'agenzia è, appunto, la politica, o meglio 'l'incertezza' per i prossimi mesi.

Facebook smaschera le fake news/ Nuovo algoritmo - ma New York Times rivela : “Non influenzano le elezioni” : Facebook continua a lavorare per contrastare le fake news. Ora si sta dedicando a un Nuovo algoritmo e alla valutazione degli utenti attivi per eliminare i profili falsi(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:48:00 GMT)

MODENA CARPI SASSUOLO festivalfilosofia 2018 200 appuntamenti fra lezioni magistrali - mostre - concerti - spettacoli e cene filosofiche : La diciottesima edizione del festival prevede lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Gli appuntamenti saranno quasi 200 e tutti gratuiti. Piazze e ...

Facebook rimuove 650 pagine e gruppi che infierivano sulle elezioni Usa di medio termine : “Abbiamo appena tolto reti di campagne di informazione coordinate dall’Iran e dalla Russia”, queste le parole con cui Mark Zuckerberg, sulla propria pagina Facebook. Continuano i lavori di controllo e pulizia a Menlo Park, questa volta Facebook ha intercettato almeno 650 pagine e gruppi gestiti dalla Russia e dall’Iran con l’intento di creare confusione tra gli utenti americani, in vista delle elezioni di medio termine previste per il ...

Michelle Obama scende in campo per le elezioni : Michelle Obama scende in campo. L’ex first lady lancia una settimana di mobilitazione per esortare gli americani a registrarsi al voto