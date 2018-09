Lazio | Milinkovis rinnova | a buon fine il pressing di Lotito CIFRE e DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di sabato 15 settembre 2018) Lae Milinkovic s'apprestano ad ufficializzare il rinnovo fino al 2023: un anno in più di durata, 3 milioni più bonus l'ingaggio, nessuna clausola di rescissione presente nel contratto. C'è stato un nuovo incontro ieri a Roma tra i manager del Sergente e il club biancoceleste.