Lazio | Inzaghi | Contro l' Empoli voglio una squadra umile e compatta

Lazio - Inzaghi : "Comincia un ciclo durissimo - ma stiamo bene" : come se la stagione partisse solo ora. Un po' perché la Lazio ha avuto un inizio non esaltante, due sconfitte nelle prime due e poi la vittoria di misura sul Frosinone,, un po' perché da domani a ...

Empoli-Lazio - Simone Inzaghi : 'Voglio squadra umile e compatta. Ora inizia un ciclo terribile' : LIVE 14:48 15 set Sui reduci dalle Nazionali Sono arrivati tutti in buone condizioni. Hanno lavorato molto bene e sono contento di quello che abbiamo fatto 14:46 15 set Su Correa Può partire ...

Lazio - Bastos scalpita per l'Empoli - ma Inzaghi sceglie Wallace : Tre uomini e una maglia. Wallace, Bastos e Caceres si contengono il posto da titolare. Il primo, già impiegato contro Juventus e Frosinone, è in vantaggio su gli altri due. Simone Inzaghi scioglierà i ...

Lazio - tutti i dubbi di formazione di Inzaghi : Acerbi e Radu, come riporta la Gazzetta dello Sport, sono certi del posto da titolare. La terza maglia del pacchetto arretrato è contesa tra Wallace e Caceres: il brasiliano sembra in vantaggio. Ha ...

Lazio - la sosta non spaventa Inzaghi : ko una sola volta alla ripresa : sosta non fa rima con batosta. La Lazio sfrutta al meglio la pausa delle nazionali. Cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Con Inzaghi in panchina iI bilancio dei risultati dopo lo stop ...

Lazio - relax prima dell'Empoli : Inzaghi a Londra - Luis Alberto a Siviglia : 'Sì viaggiare'. Simone Inzaghi a Londra, Luis Alberto e Durmisi a Siviglia. In casa Lazio allenatore e giocatori si godono le ultimi giorni di relax prima dell'Empoli. Domenica prossima al Castellani ...

Lazio - la prova dei nove. Simone Inzaghi studia le alternative a Immobile : ROMA La prova dei nove. Simone Inzaghi studia le alternative a sua disposizione. Poco importa se le convocazioni hanno ridotto il gruppo all'osso. Il tecnico ne approfitta per testare chi è rimasto. ...

Lazio - in arrivo un mese di fuoco : Inzaghi potrà e dovrà fare turn-over : Sette partite in meno di un mese. Il tour de force della Lazio è alle porte. Empoli, Genoa, Udinese, Roma e Fiorentina in campionato; Apollon Limassol e Eintracht Francoforte in Europa League. Queste ...

Lazio - Inzaghi : 'Non avevamo inizio semplice - pronti a ripartire alla grande' : Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi commenta a Rai Radio 1 Sport l'avvio di campionato dei biancocelesti: 'Il nostro non era un inizio semplice, contro Napoli e Juventus abbiamo giocato gare discrete: potevamo fare di più, ma la condizione sta migliorando. E' ...

Lazio - Inzaghi : 'Pochi italiani in campo? D'accordo con Mancini' : 'Cercheremo di onorare tutto al meglio - promette il tecnico ai microfoni di Radio Rai 1 Sport -. Con questa mentalità nella passata stagione abbiamo vinto una Supercoppa Italiana e perso la ...

Lazio - Inzaghi pensa alla soluzione tattica a sorpresa : i dettagli : soluzione INTERNA - Per questo Inzaghi sta pensando ad una soluzione a sorpresa: come riporta il Corriere dello Sport, vorrebbe spostare a destra Senad Lulic, che vanta una condizione invidiabile. A ...

Lazio - lista Europa League : Inzaghi fa fuori Lukaku e Patric : fuori Jordan Lukaku e Patric. E' questa la decisione della Lazio che ha ufficializzato oggi i nomi dei 25 giocatori inseriti nella lista Uefa per la fase a gironi di Europa League. I biancocelesti ...

Europa League - Simone Inzaghi ufficializza la lista della Lazio : esclusi Patric e Lukaku : Il club biancoceleste ha diramato la lista dei giocatori che verranno utilizzati nell’edizione 2018/2019 di Europa League Mancava solo la Lazio all’appello, oggi anche il club biancoceleste ha diramato la lista di 25 giocatori che verranno utilizzati nell’edizione di Europa League 2018/2019. esclusi solo Patric e Lukaku, tutti gli altri invece sono stati inseriti da Simone Inzaghi per le sfide con Marsiglia, Eintracht ...

Lista Uefa Lazio - due i ‘tagli’ di Simone Inzaghi : Lista Uefa Lazio – Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio ha ufficialmente comunicato la Lista dei 25 giocatori che saranno a disposizione per le gare dell’Europa League. Da segnalare l’assenza di Patric e Lukaku, che non potranno quindi partecipare alla competizione europea, decisioni già nell’aria e che non sorprendono. Questo l’elenco completo: Portieri: Strakosha, Proto, Guerrieri; Difensori: ...