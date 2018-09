La scienza per superare i problemi quotidiani

Al via scienzaInsieme - l'alleanza italiana per la divulgazione scientifica : Teleborsa, - I principali enti di ricerca italiani uniscono le forze e da oggi prende ufficialmente il via "ScienzaInsieme" . L'obiettivo è quello di promuovere un modello di comunicazione che abbina ...

Al via "scienzaInsieme" - l'alleanza italiana per la divulgazione scientifica : I principali enti di ricerca italiani uniscono le forze e da oggi prende ufficialmente il via "ScienzaInsieme" . L'obiettivo è quello di promuovere un modello di comunicazione che abbina rigore ...

Polarquest2018 - la scienza si fa largo tra i ghiacci per trovare risposte su passato e futuro : Un'avventura scientifica nel mar glaciale Artico per studiare i raggi cosmici, raccogliere dati sulle microplastiche in mare, rilevamenti geografici e la ricerca dei resti del dirigibile Italla

scienzaInsieme : ISPRA organizza mostre - question time - dimostrazioni scientifiche dal vivo - visite ai laboratori e aperiscienza sotto le stelle : Prende il via oggi ufficialmente “ScienzaInsieme”, la prima iniziativa nazionale di divulgazione scientifica dei principali enti di ricerca italiani: ASI, CINECA, CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV, ISPRA e le Università “La Sapienza” di Roma e della Tuscia di Viterbo lavoreranno insieme con l’obiettivo di promuovere un modello di comunicazione che abbina rigore scientifico e condivisione della conoscenza. Dal 26 al 28 settembre scuole, famiglie e ...

Al via “scienzaInsieme” - nasce l’alleanza italiana per la divulgazione scientifica : Prende il via oggi ufficialmente “ScienzaInsieme”, la prima iniziativa nazionale di divulgazione scientifica dei principali enti di ricerca italiani: ASI, CINECA, CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV, ISPRA e le Università “La Sapienza” di Roma e della Tuscia di Viterbo lavoreranno insieme con l’obiettivo di promuovere un modello di comunicazione che abbina rigore scientifico e condivisione della conoscenza. All’inaugurazione, in programma oggi a Roma, ...

Studenti che non capiscono la matematica : la scienza spiega perché : La matematica da sempre rappresenta per ogni studente la bestia nera da affrontare; c'è chi è portato ai calcoli e chi, invece, incontra molte difficoltà e spesso rassegnato getta la spugna. Ma oggi, ...

Istruzioni per "l'impresa". L'economia? Altro che scienza esatta : Firenze, 11 settembre 2018 - Che l'economia sia matematica è tutto da dimostrare. Forse più semplicemente non è solo così; più che una scienza esatta è una possibilità e un grande motore accanto ad altri che influiscono la storia, ma non è l'unico a generarla. Simone Tani e Giorgio Nardone, autori di 'Psicoeconomia', agile volume ...

Teologia e saperi : Diodato - Univ. Cattolica - - 'sapere teologico in dialogo' con filosofia e scienza 'per rispondere a domanda di senso' : Contenuti correlati Seminario Università Cattolica Teologia e saperi: Maiolini , Univ. Cattolica, , 'dialogo reso necessario da rivelazione e fede' 'Il sapere teologico, se preso sul serio, soffia ...

Milano. Il 28 e 29 settembre eventi gratuiti per gli appassionati di scienza : Faccia a faccia con la ricerca” si avvicina. Venerdì 28 e sabato 29 settembre i Giardini Indro Montanelli di Milano

A John R. Sandercock - scienziato - innovatore e imprenditore il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia : ... , avviato nel 1988 presso il Dipartimento di Fisica del nostro Ateneo", sottolinea il professor Giovanni Carlotti, coordinatore del Corso di Dottorato in Scienza e Tecnologia per la Fisica e la ...

Ravvedimento operoso dopo la presa di coscienza : ... sul documento di Bankitalia secondo cui l'innalzamento dello spread s'è rivelato direttamente proporzionale al livello di sparate miracolistiche degli esponenti di governo in fatto di politica ...

In partenza tanti eventi gratuiti per gli appassionati di scienza : Milano, 6 settembre 2018 " "MEETmeTONIGHT " Faccia a faccia con la ricerca" si avvicina: venerdì 28 e sabato 29 settembre i Giardini Indro Montanelli di Milano ospiteranno centinaia di ricercatori ...

scienza - per la prima volta nella storia due illustri esperti italiani premiati dall’American Geophysical Union : il Prof. Giuliano Panza ed il Prof. Alberto Montanari : La più grande organizzazione mondiale di scienze della Terra e dello spazio, composta da oltre 60.000 membri di oltre 140 Paesi diversi, premia 33 individui eccezionali. Ogni anno l’AGU (American Geophysical Union) onora gli scienziati per il loro servizio, i risultati e i contributi eccezionali per la comunità di scienze della Terra e dello spazio. Le medaglie AGU sono la più alta onorificenza conferita dall’Unione. I premi dell’AGU riconoscono ...

Salvini e grillini fanno dietrofront - la legge Lorenzin resta in vigore : 10 vaccini obbligatori per andare a scuola - una vittoria della scienza : I vaccini restano obbligatori per frequentare scuole materne e asili nido: nessuna modifica alla legge Lorenzin che rimane in vigore con le 10 vaccinazioni previste dalla legge per poter entrare in classe. Un emendamento della stessa maggioranza di governo (Salvini e Movimento 5 Stelle) conferma l’obbligo e abroga dal decreto Milleproroghe il comma che faceva slittare l’obbligatorietà all’anno scolastico 2019-20. Una svolta ...