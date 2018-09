' La ragazza del convenience store' | dal Giappone la voce di Murata Sayaka

Febbre del Nilo - ragazza di 25 anni in rianimazione a Treviso : Una giovane di 25 anni immunodepressa colpita dal virus West Nile è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Treviso. Lo comunica la Direzione Sanitaria dell'Ulss 2. La giovane, ...

Febbre del Nilo - ragazza di 25 anni in Rianimazione a Treviso : scatta la disinfezione : La giovane è stata ricoverata mercoledì nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Treviso con prognosi riservata. Si tratta di una 25enne immunodepressa a causa di una grave patologia e che non si era mossa da casa nelle scorse settimane.Continua a leggere

ragazza violentata nel bagno del centro commerciale - a processo un giovane militare : Il ventinovenne militare deve rispondere delle accuse di violenza sessuale e lesioni per aver palpeggiato e aggredito in un bagno di un centro commerciale del Maceratese una giovane dipendente della struttura che, dopo essere stata presa a pugni dall'aggressore, era riuscita a fuggire dando l'allarme.Continua a leggere

Stupra una ragazza nel parcheggio della discoteca : arrestato il “re della cocaina” di Palermo : Un italo-tunisino già noto alle forze dell'ordine per essere uno spacciatore è stato arrestato per aver commesso una violenza sessuale su una trentenne lo scorso 19 novembre nel parcheggio di una discoteca di Palermo.Continua a leggere

Michela Murgia e il potere delle donne : 'Per denunciare non devi essere una brava ragazza' : La scrittrice ripercorre “Le nebbie di Avalon” di Marion Zimmer Bradley e riflette sul matriarcato, su Dio e sulla parola femminile. «Con Asia Argento si sta facendo quello che qualche volta avviene nell’aula dei processi per stupro. Si cerca di minare la credibilità della vittima»

“Per sempre”. Il fidanzato muore alla vigilia delle nozze - la decisione della ragazza è sconvolgente : L’amore che vince la morte, supera i confini e tocca vette incredibili. Succede così che quando il destino si mette di traverso e inizia a guardare con il suo occhio becero, il sentimento continui resti e vada avanti. Così è successo per una ragazza il più grande desiderio della quale era sposare l’uomo che amava, ma purtroppo Jake Anthony Macadangdan è morto a soli 22 anni, pochi giorni prima delle nozze con la sua Zyrine, di 19 anni, in ...

Sara - prima ragazza con il velo - alla finale del concorso di Miss Inghilterra : Non ha vinto, ma ha certamente abbattuto un muro. Sara Iftekhar, da Huddersfield, cittadina fra Manchester e Leeds, è diventata la prima finalista di Miss Inghilterra a indossare il velo. Non ha avuto la corona, andata Alisha Cowie, ma ha vinto una battaglia anche per decide di altre ragazze musulmane, secondo un recente indagine categoria, quella delle donne islamiche, fra le più svantaggiate nel paese. Sono vittime di islamofobia, ...

FAMIGLIA MASSACRATA IN MACEDONIA : FERMATA LA FIGLIA/ Parenti increduli : “Era una ragazza modello” : Friuli, FAMIGLIA MASSACRATA in MACEDONIA: arrestata la FIGLIA maggiore. “Ha confessato il triplice omicidio”, ha raccontato il cugino. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 20:49:00 GMT)

ragazza vestita di bianco terrorizza i Baresi nel cuore della notte : Fa la sua comparsa a sera inoltrata, vestita di bianco e con il viso sempre coperto dai suoi lunghissimi capelli neri, si muove furtiva per le strade del quartiere San Paolo a Bari, terrorizzando i poveri malcapitati, soprattutto i più suscettibili. Alcuni potrebbero pensare alla trama di un film horror o a un'attrice in cerca di regista che ha scelto un modo bizzarro per mettersi in luce, non è certo da escludere, ma ciò che ora può suscitare ...

Meghan Markle batte Kate Middleton : è lei la ragazza dell’anno : Meghan Markle batte Kate Middleton, conquistando il titolo di ragazza dell’anno. La duchessa di Sussex ha ricevuto il prestigioso riconoscimento assegnato dalla rivista Tatler, battendo Kate Middleton. Secondo il magazine è lei la donna che tutte vorrebbero essere e il 2018 è senza dubbio il suo anno d’oro. In pochi mesi infatti Meghan Markle si è trasformata da semplice attrice di una serie tv a icona di stile. Lo scorso maggio la ...

