La libertà di stampa arriva al Colle

(Di sabato 15 settembre 2018) È il terzo intervento in quattro giorni, su temi ad alta intensità politica che incrociano l'agenda di governo. Stavolta Sergio Mattarella interviene sulla libertà di. In modo "alto", portando il discorso sul terreno dei valori e dei principi, non certo su questa a quella misura che il Governo vorrebbe introdurre nella finanziaria, in materia di fondi pubblici i restrizione della pubblicità: "L'incondizionata libertà dicostituisce elemento portante e fondamentale della democrazia e non può essere oggetto di insidie volte a fiaccarne la piena autonomia e a ridurre il ruolo del giornalismo". Una consapevolezza, questa, che deve saper "guidare il ruolo delle istituzioni".Terzo intervento in quattro giorni, dicevamo, dopo quello di mercoledì sul tema del rapporto tra giustizia e politica, e quello di venerdì sui rischi ...