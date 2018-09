La fuga dall' Italia

Usa - uragano Florence declassato a categoria 3 ma è ancora “pericolosissimo” : quasi 2 milioni di persone in fuga dalla East Coast : L’uragano Florence è stato declassato da categoria 4 a categoria 3 (su 5) ma resta estremamente pericoloso. Lo ha reso noto il servizio nazionale anti uragani. Florence è a circa 755 km da Myrtle beach in South Carolina, con venti a 205 km orari, e dovrebbe abbattersi sulla costa sudorientale americana tra giovedi’ e venerdi’. Nel frattempo sono 1,7 milioni le persone che hanno ricevuto l’ordine di evacuazione in South ...

Uragano Florence - la grande paura : in 2 milioni in fuga dalla tempesta perfetta : Florence, un mostruoso Uragano di categoria 4, toccherà terra al massimo venerdì mattina. Trump ai cittadini del Nord e Sud...

Trump vieta i cellulari : allarme fuga di notizie dalla Casa Bianca : La Casa Bianca cambia le regole sull'uso dei telefoni cellulari. Dopo lo scandalo dell'ex collaboratrice di Donald Trump, Omarosa Manigault Newman, che aveva registrato di nascosto il capo di gabinetto John Kelly nella Situation Room mentre la licenziava, l'amministrazione ha deciso di cambiare.Secondo le indiscrezioni della Cnn, sembra che i membri dello staff non siano più autorizzati a lasciare i cellulari negli armadietti all'esterno della ...

"Scusa papà - riportami a casa" : così Maria è ricomparsa a Milano a cinque anni dalla fuga dalla Germania : Aveva fatto perdere le sue tracce quando a 13 anni era sparita da Friburgo con un ultracinquantenne. Poi, un giorno, ha contattato il genitore via Facebook

«Papà scusa - riportami a casa» - le prime parole di Maria ricomparsa dopo 5 anni dalla sua fuga : A 13 anni aveva fatto perdere le sue tracce alla sua famiglia, oggi Maria Henselmann è tornata a casa. La ragazza, che oggi ha 18 anni era scomparsa da Friburgo nel 2013 e in questi...

Il giallo della ragazzina che ricompare dopo 5 anni dalla sua fuga : Era scomparsa nel maggio del 2013, scappata dalla sua casa di Friburgo all'età di 13 anni, con un uomo più vecchio di lei di 40 anni, Bernhard Manfred Haase. Ora, dopo 5 anni, è tornata a casa. Nel ...

Il giallo della ragazzina che ricompare dopo euro 5 anni dalla sua fuga : Era scomparsa nel maggio del 2013, scappata dalla sua casa di Friburgo all'età di 13 anni, con un uomo più vecchio di lei di 40 anni, Bernhard Manfred Haase. Ora, dopo 5 anni, è tornata a casa. Nel ...

Diciotti - 16 migranti identificati e rilasciati. Salvini : «Sono in fuga dalla legge» : Erano in fila per essere visitati da personale di Medici Senza Frontiere al presidio dei volontari del Baobab, nei pressi della stazione Tiburtina a Roma, quando sono stati individuati e...

Diciotti - 16 migranti fermati e rilasciati Salvini : sono in fuga dalla legge : Erano in fila per essere visitati da personale di Medici Senza Frontiere al presidio dei volontari del Baobab, nei pressi della stazione Tiburtina a Roma, quando sono stati individuati e...

Salvini : 'I migranti della Diciotti? Clandestini in fuga dalle leggi' : Il ministro degli Interni Matteo Salvini interviene sul blitz di stamani a Roma con 17 ragazzi eritrei individuati e fermati dalla polizia . 'Alcuni immigrati che erano sulla Diciotti sono stati ...

Uccide la moglie e getta il cadavere dall'auto - poi si spara dopo ore di fuga. Era evaso a luglio : Un uomo ha ucciso la moglie con diversi colpi di pistola a Lonigo, nel vicentino, ed è poi fuggito facendo perdere le tracce di sé. Ma non ha retto e si è sparato un colpo di...

Papa Francesco - lezioncina a Matteo Salvini sul Sole 24 Ore : 'Gli immigrati in fuga dalla miseria...' : Papa Francesco torna a criticare l'operato del governo , seppur senza citarlo, sulla questione migranti e questa volta lo fa dalle colonne de Il Sole 24 ore con una lezione di economia : 'L'agire economico è sempre un fatto etico. Non è più possibile che gli operatori economici non ascoltino il grido dei poveri'. E poi consiglia l'Europa su come muoversi: 'L' Europa ha ...

LETTURE/ 'fuga dal Campo 14' - uscire dall'inferno e riuscire a raccontarlo : Nord Corea: un altro famoso libro tradotto in tutto il mondo è 'Fuga dal Campo 14', la storia di Shin Dong-hyuk raccolta e scritta da Blaine Harden.

LETTURE/ "fuga dal Campo 14" - uscire dall'inferno e riuscire a raccontarlo : Dopo "Stella del Nord", GIANNI FORESTI parla di un altro famoso libro tradotto in tutto il mondo: "Fuga dal Campo 14", la storia di Shin Dong-hyuk raccolta e scritta da Blaine Harden(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ "Stella del Nord", tutto il male di una spy story di successo, di G. ForestiLETTURE/ Pristavkin, ritratto del mondo "nuovo" sotto Stalin, di F. Gori