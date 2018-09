La figuraccia del giornalista “eroe” | in diretta resiste alla furia dell’uragano Florence

Milano - canta “Viva la libertà” ma non fa i conti con i binari del tram : la figuraccia di Fabrizio Corona è virale : “Viva la libertà, la libertà, la libertà…”, Fabrizio Corona pedala in centro a Milano ma rimedia una figuraccia epica L'articolo Milano, canta “Viva la libertà” ma non fa i conti con i binari del tram: la figuraccia di Fabrizio Corona è virale proviene da Il Fatto Quotidiano.

La ragazza vuole stupire gli amici - ma la verticale si rivela più difficile del previsto. E la figuraccia è assicurata : Alcune ragazze si stanno rilassando al largo di St. Petersburg in Florida, quando una di loro decide di esibirsi in una verticale a bordo imbarcazione. L’esecuzione non è delle migliori e la ragazza decide di lasciar perdere, ma in pochi istanti scivola, sbatte la faccia e cade in acqua. Il web ringrazia divertito: alla fine la ragazza è riuscita comunque a colpire nel segno grazie ad una performance fantozziana L'articolo La ragazza vuole ...

figuraccia Napoli! Manita in faccia contro il Liverpool : le foto più belle della partita [GALLERY] : Brutta sconfitta per il Napoli impegnato a Dublino contro il Liverpool: gli azzurri subiscono un netto 5-0 e ne escono fortemente ridimensionati Pesante sconfitta rimediata dal Napoli a Dublino contro il Liverpool. La formazione di Ancelotti subisce 5 reti, cortesia di Milner,Wijnaldum, Salah, Sturridge e Moreno. Il Napoli subisce 2 gol nei primi dieci minuti, salvo poi riprendersi e tenere bene il campo. Decisivo il ‘tracollo’ del secondo ...

Aida Nizar - figuraccia dell’ex Grande Fratello : gira un video in moto senza casco - ma alla fine perde il controllo e si schianta : L’ex concorrente del Grande Fratello, Aida Nizar, ha girato un video a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, per invitare i suoi fan a un evento. Nel filmato si vede la spagnola a bordo di una moto, senza casco, mentre si rivolge alla telecamera. alla fine, però, superata una curva, Nizar perde il controllo del mezzo e va a finire contro un parapetto. L’incidente, fortunatamente, non le ha provocato danni. L'articolo Aida Nizar, ...

Francia - doppia figuraccia alla parata del 14 luglio : le frecce tricolori sbagliano fumogeno e i gendarmi finiscono a terra : 14 luglio con gaffe. La tradizionale parata delle forze armate francesi ha riservato due momenti di imbarazzo: uno dei nove aerei delle frecce tricolori – al momento di comporre il vessillo blu, bianco e rosso – ha rilasciato un fumogeno di un colore sbagliato: rosso invece che blu. Il risultato è una striscia di colore anomala che non è passata inosservata. figuraccia anche per i gendarmi in motocicletta: uno degli agenti sbaglia ...

