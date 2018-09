La Festa del Borgo soffia su 10 candeline e il commercio anima la città foto

Claudio Baglioni accende Verona : l'Arena in Festa per i 50 anni di carriera del cantante romano. Guarda le foto del concerto : Spettacolo. Musica. E un grande tutto esaurito all' Arena di Verona per Claudio Baglioni , primo concerto di tre sere del suo nuovo tour ' Al centro ' per i cinquant'anni di carriera. Un grande festa ...

Salvini alla Festa della Lega : "Ho già 50 denunce - una dagli zingari" : Matteo Salvini parla dal palco della festa della Lega di Paullo , in provincia di Milano, e torna sulle denunce subite in questi giorni, a cominciare dall'indagine per sequestro di persona dopo il ...

Pd - Staino disegna il logo per la maniFestazione del 30 settembre : Bobo scende in piazza. È di Sergio Staino il logo della manifestazione 'Per l'Italia che non ha paura' promossa dal Partito democratico, che si svolgerà domenica 30 settembre dalle ore 14 a piazza del ...

L'ex ministro Orlando alla Festa del Pd a Portici : 'Liberiamoci di Conte - Di Maio e Salvini' : Portici - 'Il decreto Milleproroghe conferma la linea del governo sulla giustizia: il rinvio'. Così L'ex ministro della Giustizia e deputato Pd Andrea Orlando, ai margini della festa dell'Unità, ...

Festa dell'Unità - De Luca : 'Dirigenti del Pd che sembrano venire da Marte' : Approfondimenti Sicurezza e immigrazione, parla il Governatore De Luca 13 settembre 2018 'Abbiamo tanti dirigenti che sembrano venire da Marte': lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De ...

Festa de l'Unità provinciale dei Giovani Democratici dell'Irpinia : Questa è politica!', un titolo che racchiude il pensiero, l'indirizzo vero dei GD Irpinia. Tutti, militanti e simpatizzanti, avranno modo di confrontarsi su come si forma una nuova classe politica, ...

Al via la Festa dell'Unità dei Giovani democratici. Esposito bacchetta De Luca : 'Occasione persa' : 'Ci vuole un nuovo gruppo dirigente capace di confrontarsi su temi concreti e fare realmente battaglia politica' aggiunge Marco Sarracino, della direziona nazionale Pd. E sull'assenza annunciata per ...

Genzano di Roma - arriva la Festa del pane : tra infiorata - tradizione e solidarietà : tradizione, rispetto per l'ambiente e solidarietà ai terremotati di Amatrice: questi i temi che faranno da filo conduttore alla XXX edizione della Festa del pane a Genzano di Roma che si terrà sabato ...

Ultimo weekend per la Festa della cipolla di Cannara tra enogastronomia e spettacoli : Ultimi giorni per onorare la regina della tavola cannarese. La Festa della cipolla è infatti alle battute finali. Prima, però, regalerà un Ultimo imperdibile weekend enogastronomico ad appassionati e ...

VIDEO Volley - Mondiali 2018 : la danza dei Leoni - il folle ballo del Camerun per la vittoria sulla Tunisia. Che Festa a Bari! : Al PalaFlorio di Bari lo spettacolo dei Mondiali di Volley è stato garantito dai festeggiamenti del Camerun. Grazie ad uno strepitoso Feughouo, autore di 21 punti, i Leoni Indomabili si sono aggiudicati il derby africano contro la Tunisia (3-0), al loro esordio nella rassegna iridata. Una prestazione magnifica della selezione Camerunense, accolta con gioia dal pubblico presente ed esibita dagli stessi giocatori in campo che si sono prodotti in ...

L'Odissea compie 25 anni - grande Festa per il "compleanno" dello storico locale : ... L'Odissea ripercorrerà con una mostra audiovisiva che durerà tutto l'anno, squarci di 'vita' del locale che ha visto passare una miriade di vip del mondo della musica, del cinema, del cabaret come i ...

Anche Renzi alla maniFestazione del 30 contro il governo : Roma, 13 set., askanews, - 'Il 30 settembre ovviamente sarò in piazza' per la manifestazione del Pd. Lo ha detto il senatore Pd Matteo Renzi a Circo Massimo su Radio capital. 'Spero - ha proseguito - ...

Favola Leicester 2016 - il racconto della Festa a casa Vardy : Il video di quella festa a casa Vardy diventò virale in poche ore. Leicester incredibilmente campione d'Inghilterra davanti alla tv, era la stagione 2015-2016 ma solo a pensarci vengono ancora i ...

Peter Sellers sul manifesto della Festa del Cinema di Roma : Difficile trovare un personaggio Cinematografico capace di raccogliere i consensi di un pubblico più vasto. Adorato per 'la straordinaria carica comica, la brillante imprevedibilità delle sue ...