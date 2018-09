La crescita dei salari? Un abbaglio dovuto agli straordinari

A Bolzano la più alta crescita dei prezzi d'Italia : Bolzano . "In Trentino Alto Adige si registra ancora una volta la più elevata crescita dei prezzi rispetto al resto d'Italia, con il tasso di inflazione al 2% contro una media nazionale dell'1,6% - ...

Guala Closures - forte crescita dei ricavi semestrali : Guala Closures chiude il 1° semestre dell'anno con ricavi in crescita del 10,1% a cambi costanti a 258,7 milioni di Euro , +3,1% a cambi correnti, grazie alle performance straordinarie dei mercati ...

Expert System festeggia in Borsa la crescita dei ricavi : Brilla Expert System , che passa di mano con un aumento del 6,78%. La società ha chiuso il primo semestre 2018 con ricavi in aumento del 50% raggiungendo 12,9 milioni di euro . Si tratta di un'...

Disuguaglianze in crescita : aumenta la spesa dei più ricchi e cala quella dei più poveri : L'Italia è ancora in ripresa ma malgrado cinque anni di Pil positivo resta il fanalino di coda nei consumi europei e fa i conti con un'economia dove le differenze sociali, invece che diminuire, continuano a crescere. La prova? La spesa del 20% delle famiglie più ricche del paese - come calcola il Rapporto Coop 2018 - è salita nel ...

Salute " Il tuorlo d'uovo stimola la crescita dei capelli : Da rimedio della nonna per chiome più lucide e forti a promessa anti-calvizie sotto la lente della scienza. Secondo uno studio giapponese, pubblicato in luglio sul 'Journal of Medicinal Food', nel tuorlo d'uovo si nasconde un possibile composto contro l'alopecia. Gli scienziati lo hanno chiamato ...

Non cerchiamo subito i colpevoli - ma trasformiamo il crollo del tetto di San Giuseppe dei Falegnami in occasione di crescita : Il crollo del tetto di san Giuseppe dei Falegnami a Roma ha riportato l'attenzione di tutti sul problema della conservazione e della tutela delle chiese antiche nel nostro Paese.Non si deve, però, prendere spunto da un episodio come questo per scagliare l' accusa di incuria e incompetenza che non sono affatto caratteristiche dell'esercizio della tutela artistica in Italia, dove esistono migliaia e migliaia di chiese antiche ed episodi del ...

Facebook - la Top 10 dei club più seguiti : Juve in crescita : Il sito IQUII Sport ha stilato la Top 10 dei club europei con il maggior numero di fan su Facebook , aggiornato all'ultima settimana. In testa si conferma il Real Madrid , seguito da Barcellona e Manchester United :...

Bank of England - frena la crescita della massa monetaria e dei prestiti ad agosto : frena la massa monetaria della Gran Bretagna, con l'aggregato M4 che riporta, a luglio, un incremento di 0,9 miliardi di sterline pari ad un aumento del 3,4% tendenziale , mentre su base mensile ...

Calvizie : è italiana la nuova terapia per la ricrescita dei capelli sperimentata con successo : Esistono tantissime terapie e cure sensazionali che promettono la ricrescita dei capelli in quei soggetti colpiti da Calvizie, una condizione che riguarda soprattutto gli uomini, ma anche le donne, che provoca la caduta inarrestabile dei capelli. C’è chi, in una situazione del genere, riesce a farsene una ragione e chi, invece, sperimenta ogni genere di cura per trovare una soluzione al problema, spesso senza riuscirci. Ebbene, alla lunga ...

New York - Stop alla crescita incontrollata dei servizi di ride-hailing : La città di New York si muove per prima negli Stati Uniti per regolamentare i servizi di ride-hailing come Uber e Lyft. Le nuove regole imporranno un numero limitato di licenze, ma anche una paga minima per i guidatori, prendendo così posizione in un settore dove fino a oggi si era agito in maniera molto libera. Tassisti in difficoltà, traffico fuori controllo. New York ha visto crescere in maniera esponenziale il traffico a causa delle vetture ...

HSBC - utili in crescita al netto dei costi di ristrutturazione : Teleborsa, - Il bilancio di HSBC non convince gli investitori. Il colosso bancario anglo-cinese è debole sulla Borsa di Londra nonostante abbia annunciato, relativamente al primo semestre, un utile ...

Cina renderà più maturo il mercato dei consumi - per dare ulteriore impulso al principale motore della crescita economica : ... come quelli turistico, culturale, sportivo, sanitario, pensionistico, dell'educazione e della formazione, e dell'economia domestica, che sono caratterizzati da una domanda in forte crescita. ...