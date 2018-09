La Cina ora è pronta : "Andiamo sulla Luna" : 'Ciò che non riescono a sviluppare da soli - ed è ancora molto - lo comprano in giro per il mondo', dice uno scienziato europeo che ha collaborato al programma spaziale cinese. In un settore in cui ...

Cina - donna incinta trova un topo morto nel brodo : crollo in borsa per la catena di ristoranti : Fa venire i brividi solo a pensarci. In Cina una donna ha trovato un topo nel brodo, in una delle catene più famose di hot pot (stufato), Xiabu Xiabu. E' successo nella provincia orientale dello Shandong, a sud di Pechino, lo scorso 6 settembre. Le immagini del ratto sollevato con le bacchette e posato su un piatto sono diventate virali. Le azioni del gruppo, quotato in borsa, hanno perso quasi il 12,5% del loro valore, prima di riprendersi ...

Ascolti TV | Martedì 11 settembre 2018. Una Pallottola nel Cuore parte dal 20.8%. Cala Il Paradiso (10.8%) - Vieni da Me non migliora (10.5%) e Detto Fatto si avviCina (7.7%) : Sergio Assisi, Giorgio Proietti, Francesca Inaudi Nella serata di ieri, Martedì 11 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata di Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.310.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 per la Nations League Spagna – Croazia ha raccolto davanti al video 2.183.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 il film Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.266.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su ...

[L'analisi] Orban spacca tutto : i popolari europei e la maggioranza italiana. E riavviCina Berlusconi a Salvini : L'attacco di Orban Il presidente magiaro ottiene esattamente il caos e la reazioni previste.Quando è il suo turno, in aula, alla postazione n.24, attacca a testa bassa e rivendica la sua politica di ...

ammesso alla materna ma non può sedersi con i compagni perché non ancora vacCinato : Il bambino è stato ammesso a scuola, ma non può sedersi con gli altri compagni perché non è stato ancora vaccinato. Succede all'Arcimboldo, scuola dell'infanzia di Settimo Torinese. Dove la dirigente ...

Burioni : "Chi non vacCina i figli è un egoista irresponsabile ignorante - che segue superstizioni senza senso" : Il virologo interviene sul caso del bambino con leucemia che ha subito un trapianto e rischia di non poter andare a scuola per la presenza in classe di cinque bimbi non vaccinati

Cina - il calcio non è ancora roba tua : il Milan il fiore all'occhiello del fallimento : ... lasciandoli liberi d'indebitarsi oltre ogni limite e d'esportare capitali, ma lanciò, per il calcio, un piano simile al 'Progetto 119' , varato dai cinesi per sviluppare lo sport prima delle ...

La cuCina fa spettacolo. Arriva il primo Temporary Musem dedicato all’arte in tavola a Zoomarine : La cucina è ormai consolidata protagonista dei palinsesti televisivi. Chef e star dello spettacolo si preparano anche per quest’anno alle seguitissime sfide nei vari format autunnali. Per omaggiare questa tendenza il Parco Marino Zoomarine scende in campo con un insolito esperimento: il 12 settembre Arriva, per la prima volta, un Temporary Museum tutto dedicato all’arte dell’intaglio di frutta e vegetali, che sarà allestito nella splendida ...

Valentino Rossi - GP San Marino Misano 2018 : “Momento tecnico molto difficile - dobbiamo migliorare per avviCinare Honda e Ducati” : Continuano le difficoltà delle Yamaha in una stagione assolutamente negativa dal punto di vita delle prestazioni in pista. Valentino Rossi è riuscito spesso a mascherare i limiti della moto con la sua costanza e la sua classe, approfittando degli errori in gara delle Ducati, ma alla distanza stanno emergendo i veri valori in campo della griglia. Il Dottore ha chiuso la gara di Misano in settima posizione, facendo molta fatica e non riuscendo a ...

"Fabbricate i vostri prodotti in Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora". Trump scrive a Apple : Donald Trump sfida Apple e in un tweet replica alle preoccupazioni della casa di Cupertino per i possibili nuovi dazi alla Cina: "C'è una facile soluzione che comporterebbe zero tasse e incentivi fiscali. Fabbricate i vostri prodotti in Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora", scrive il presidente americano.Nelle ultime ore il gruppo guidato da Tim Cook ha denunciato come con nuovi dazi aumenterebbero i costi di ...

Cina - muro eretto dentro la scuola : le famiglie ricche non vogliono che i figli studino con quelli dei migranti lavoratori : La scuola elementare divisa in due: da una parte i figli dei migranti, dall’altra i figli dei ricchi. Accade in Cina, a Suzhou, città del Jiangsu che si trova sul Fiume Azzurro e che è nota come la “Venezia d’Oriente” per via dei suoi canali. Ora però ulteriore fama potrebbe arrivare dall’ennesima forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti. Come riporta in cinese The Paper, pubblicazione ...

Volley - verso i Mondiali 2018 : l’Italia sconfigge la Cina nell’ultima amichevole - ora si fa sul serio! Domenica sfida al Giappone : E ora tutti ai Mondiali! L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-1 (27-29; 25-18; 25-21; 25-21) nell’ultima amichevole prima dell’inizio della rassegna iridata previsto tra quattro giorni: Domenica 9 settembre la nostra Nazionale affronterà il Giappone al Foro Italico di Roma nell’incontro che aprirà la competizione più importante della stagione. Al PalaEstra di Siena gli azzurri si sono imposti nei confronti della compagine ...