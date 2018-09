La benedizione di Washington L' ambasciatore Eisenberg | Governo mi sembra unito

huffingtonpost

(Di sabato 15 settembre 2018) "Malgrado ilitaliano sia di coalizione e io legga sui giornali di contrasti, a me danno tutti un messaggio unitario. Anche sul versante finanziario e della sicurezza. È unnuovo. Rispetto anche coloro che non ne fanno parte, però spero che abbia successo. La sua leadership non è sopravvalutata. È vera". L'degli Stati Uniti in Italia Lewis Michael, in un'intervista al Corriere della Sera, trasmette ladisul5 Stelle-Lega.Sul fatto che sulla scena internazionale l'Italia appaia più isolata o più forte,riflette:"Nel mondo i governi stanno cambiando: prima per il referendum britannico sull'uscita dell'Unione Europea, poi per le presidenziali da noi, novità in Europa, le elezioni in Italia. Gli Usa sono convinti che il vostro Paese in questa fase abbia un ruolo ...