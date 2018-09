Juventus-Sassuolo | i bookie credono nel gol di Cristiano Ronaldo | le quote

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : inedito scontro al vertice tra Juventus e Sassuolo - spazio ad Inter e Napoli negli anticipi del sabato : Dopo la parentesi deludente della Nazionale italiana, che ha ottenuto appena un punto nelle prime due gare di Nations League 2018-2019 con due prestazioni decisamente opache, torna nel prossimo weekend il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio, che tra sabato 15 e lunedì 17 settembre andrà in scena con la 4a giornata. Un inedito scontro al vertice vedrà di fronte la Juventus e il Sassuolo che si contenderanno il primo in classifica domenica ...

Juventus-Sassuolo - le probabili formazioni : Domenica pomeriggio allo Stadium per quanto riguarda Juventus e Sassuolo, pronte a darsi battaglia in quello che si presenta come un inedito big match della quarta giornata: si affrontano, infatti, la ...

Numeri - statistiche e curiosità : Juventus-Sassuolo - tutto quello che c'è da sapere : La sosta per le Nazionali, ormai, è alle spalle. La Serie A è pronta a tornare e lo farà con le tre partite in programma domani: si comincia con Inter-Parma alle 15, poi Napoli-Fiorentina alle 18 e, ...

Juventus-Sassuolo - Dybala ancora fuori? Perin ed Emre Can dal 1' : Dybala ancora FUORI- Due giorni al match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo. Massimiliano Allegri valuterà il da farsi nelle prossime ore. Due le possibilità: conferma del 4-3-3 o passaggio al 4-2-3-1 con Dybala in campo dal 1′. L’attaccante argentino sarà l’ago della bilancia dell’assetto tattico bianconero. Con l’ex Palermo in campo, Allegri sarà quasi […] L'articolo Juventus-Sassuolo, Dybala ...

Juventus-Sassuolo - tutte le quote : La Juventus scende in campo domenica alle 15:00 contro una delle squadre più in forma del campionato: il Sassuolo di De Zerbi. Alla vigilia del quarto turno di Serie A i bianconeri guidano a punteggio ...

Sassuolo sempre ko in casa della Juventus : è l'anno buono per sfatare il tabù? : "Quello dello Stadium non sarà un esame - prosegue Carnevali, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in vista della gara di domenica 16 alle 15 -, perché la Juventus viaggia in un'altra ...

Juventus-Sassuolo - la probabile formazione dei bianconeri : Rispetto alle prime tre uscite di campionato, Allegri pare orientato a lasciare in panchina Pjanic: al suo posto ecco Bentancur, ormai leader del centrocampo della Nazionale uruguaiana

DYBALA ANCORA IN PANCHINA? / Juventus-Sassuolo - Zamparini : "A gennaio va in Spagna. Allegri fa il fenomeno" : Juventus-Sassuolo, Paulo DYBALA dovrebbe partire ANCORA dalla panchina e i tifosi si chiedono come mai Massimiliano Allegri si sia dimenticato di lui. Non può giocare con Cristiano Ronaldo?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 19:47:00 GMT)

Dybala ancora in panchina? / Juventus-Sassuolo : Max Allegri ha dimenticato la Joya : Juventus-Sassuolo, Paulo Dybala dovrebbe partire ancora dalla panchina e i tifosi si chiedono come mai Massimiliano Allegri si sia dimenticato di lui. Non può giocare con Cristiano Ronaldo?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 13:52:00 GMT)

Juventus - Ronaldo torna alla Continassa : ricominciano gli allenamenti in attesa di Sassuolo e Valencia : La Juventus ricomincia a lavorare per preparare le prossime partite contro Sassuolo e Valencia. Oggi sono tornati alla Continassa alcuni dei calciatori impegnati con le proprie Nazionali come Perin, Bonucci, Chiellini e Bentancur, i quali hanno svolto lavoro di scarico. Allenamento normale per coloro che invece sono rimasti a Torino: tra questi anche Cristiano Ronaldo che, dopo aver rinunciato alla chiamata della Nazionale, si è concesso ...

Favola Sassuolo - è l’anti-Juventus : la squadra di De Zerbi dopo la sosta può pensare al clamoroso sorpasso : E’ il Sassuolo l’anti-Juventus, almeno questo dice la classifica del campionato di Serie A. Sette punti per la squadra di De Zerbi ma soprattutto un gioco spettacolo e che candidano i neroverdi ad una stagione da assoluti protagonisti. dopo il successo contro l’Inter all’esordio ed il pareggio contro il Cagliari, il Sassuolo si è confermato nuovamente in casa, netto successo davanti al pubblico amico contro il Genoa ...

Serie A - sponsor sulle maglie in crescita : Juventus al 1° posto - il Sassuolo secondo : Le sponsorizzazioni della Serie A continuano a crescere nonostante la crisi, confermandosi come un investimento pubblicitario anti-ciclico anche nella stagione 2018-19, con budget per complessivi 125 ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Inter? Alla pari con la Juventus» : Sassuolo - "L'Inter inizia il campionato per giocarsi lo scudetto. Penso che sia Alla pari della Juventus . Ma noi faremo la nostra partita" . Il tecnico del Sassuolo , Roberto De Zerbi si prepara ...

Juventus : Clemenza al bivio tra Sassuolo e Serie B : Al momento, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il rosanero sembra piacergli leggermente di più.