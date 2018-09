Juventus Sampdoria Primavera Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni

Sampdoria-Napoli - dalle 20.30 La Diretta Ancelotti vuole tenere il passo della Juventus : Partito con meno entusiasmo rispetto alla scorsa stagione, sin qui il Napoli di Ancelotti ha decisamente convinto, conquistando due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan. I partenopei fanno ora ...

Sampdoria-Juventus - c'è il 'contatto' per Pjaca : Vicecampione del Mondo pochi giorni fa in Russia, Pjaca nella scorsa stagione ha giocato sei mesi in prestito nello Schalke in Bundesliga. Trequartista o seconda punta, con preferenza per la fascia ...

Calciomercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus. Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’Udinese. L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

Sampdoria - preso Audero in prestito dalla Juventus : E’ ufficiale l’acquisto da parte della Sampdoria del portiere Emil Audero in prestito dalla Juventus. Ad annunciarlo il club blucerchiato con una nota sul suo sito web: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, dalla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emil Audero Mulyadi (nato a Mataram, ...

Audero è della Sampdoria : i dettagli dell’affare con la Juventus : Sampdoria, è fatta per l’arrivo del giovane Audero alla corte di mister Giampaolo, il dopo Viviano adesso ha un nome La Sampdoria ha preso Audero, portiere della Juventus classe 1997. L’affare è decollato dopo le complicazioni giunte nella trattativa tra il club doriano e la Chapecoense per Jandrei, intoppi che hanno portato Sabatini a cambiare le sue mire. Audero arriverà dunque in forza alla Sampdoria in prestito con ...

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big - oggi 9 luglio - : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa