Juve | effetto Ronaldo | boom di vendite per la maglia e un mese d' attesa per averla

Effetto Coppa : turnover Juventus. Bentancur insidia Pjanic : TORINO - Con sette partite in venti giorni inizia domenica contro il Sassuolo il primo tour de force della stagione bianconera. E con il rientro di quattro dei cinque sudamericani - Paulo Dybala, Juan ...

Udinese-Juve - effetto Ronaldo : verso il tutto esaurito : Non finisce mai l'effetto CR7: si allunga oltre la sosta, attraversa l'Emilia e arriva fino in Friuli. Sabato sarà tutto esaurito al Tardini per la sfida tra il Parma e la Juve di Ronaldo e già adesso ...

Niente “Effetto Cristiano Ronaldo” - la prima allo Stadium è un flop : per stendere la Lazio però basta la ‘vecchia’ Juventus : Cristiano Ronaldo in ombra alla prima partita all’Allianz Stadium, ma per battere la Lazio basta la ‘vecchia Juventus’: Pjanic e Mandzukic firmano il 2-0, Bonucci e Chiellini blindano la difesa Sono passati 144 giorni da quando Cristiano Ronaldo si è alzato a 2 metri e 37 cm da terra, firmando uno dei gol più belli della storia del calcio, la magica rovesciata che ha riscosso gli applausi del pubblico bianconero, gli ...

Effetto Ronaldo : la Juventus in Borsa vale un miliardo di euro : Un miliardo di euro. È quanto vale in Borsa la Juventus da quando Cristiano Ronaldo è diventato bianconero. Il calcolo, fatto da «Calcio e Finanza», parte dai primi di giugno quando si comincia a ...

Emre Can e la Juventus : effetto bestiale : TORINO - In principio era Emre Can , un centrocampista muscolato che la Juve ha prima inseguito a lungo mentre il ragazzo continuava a tingersi la faccia di rosso Liverpool e poi ha portato sotto la ...

Effetto CR7 : la Juventus è campione del mondo sui social : Secondo il sito spagnolo ' Deportes y Finanzas ', la Juventus nel mese di luglio è stata la squadra più seguita al mondo su Instagram fra tutti gli sport, non solo il calcio. Considerando tutti i ...

Chievo-Juventus - effetto CR7 : biglietti alle stelle per l'esordio del numero 7 bianconero : Scorre il countdown per la prima esibizione di Cristiano Ronaldo con la Juventus, nient'altro che un appuntamento in agenda per i tifosi bianconeri. Come da tradizione della società, sarà il test in ...

