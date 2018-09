Juve | che collezione di titoli | sono 227 i trofei vinti

Numeri - statistiche e curiosità : Juventus-Sassuolo - tutto quello che c'è da sapere : La sosta per le Nazionali, ormai, è alle spalle. La Serie A è pronta a tornare e lo farà con le tre partite in programma domani: si comincia con Inter-Parma alle 15, poi Napoli-Fiorentina alle 18 e, ...

Juventus - test amichevole contro l'Under 23 : 1-0 - segna De Sciglio. FOTO : I bianconeri hanno vinto 1-0 contro l'U23 , gol di De Sciglio, . Allegri ha provato i suoi in vista della sfida contro il Sassuolo. Barzagli è uscito prima per un risentimento muscolare al polpaccio ...

Sassuolo - la scelta su un difensore che può tornare alla Juve : Secondo Il Corriere dello Sport , nella difesa del Sassuolo che affronterà domenica la Juventus va verso una maglia da titolare Gian Giacomo Magnani . Il centrale è arrivato nella scorsa finestra di mercato proprio dai ...

DEMO FIFA 19/ Download disponibile per Xbox One - Playstation 4 e PC : ci sono anche Juventus e Roma : DEMO FIFA 19, Download dalle ore 16:00 su Playstation Store, Xbox Store e Origin: 10 saranno le squadre presenti fra cui anche le due italiane Juventus e Roma. (Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:22:00 GMT)

Fifa 19 : overall e statistiche dei giocatori della Juventus! : Torna anche quest’anno la rubrica dedicata agli overall ed alle statistiche delle squadre di Serie A! In questo primo articolo andremo a scoprire le valutazioni overall e le statistiche di tutti i giocatori della Juventus! Naturalmente al comando di questa speciale classifica non poteva che esserci Cristiano Ronaldo: il portoghese conferma il suo rating di […] L'articolo Fifa 19: overall e statistiche dei giocatori della Juventus! ...

Juventus - Exor prevede in rosso anche il bilancio 2019 : La Juventus potrebbe chiudere in rosso anche il bilancio al 30 giugno 2019: a sottolinearlo è la controllante Exor. L'articolo Juventus, Exor prevede in rosso anche il bilancio 2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - assist di Tuchel a Milan e Juve : “Rinnovo Rabiot? Non ho alcun potere” : Il rinnovo di Rabiot con il Paris Saint Germain appare sempre più complesso. Il Milan e la Juventus sono molto interessate, non da ora, al talentuoso centrocampista classe 1995. Il francese è in scadenza di contratto e non sembra per niente intenzionato a rinnovare l’accordo con il club parigino. Tutto questo gioca chiaramente a favore delle due squadre italiane, pronte ad inserirsi concretamente in una trattativa che porterebbe ...

Juventus : parte l’avventura della Champions anche per le donne : Inizia domani con l’esordio contro il Brondby la Champions League della Juventus, ma di quella femminile, fresca del titolo di campione d’Italia vinto al primo anno di attività. Dopo una campagna acquisti ambiziosa, seppur senza il colpo alla Ronaldo, le bianconere faranno il loro esordio ufficiale, visto l’annullamento della Supercoppa contro la Fiorentina, giocando l’andata con le danesi al ‘Silvio ...

Gigi Buffon - l'ex Juve fatto fuori da Turchel : il ragazzino gli frega il posto : 'Ho fatto una scelta, che però non è definitiva' così Thomas Turchel annuncia a RmcSport la sua momentanea decisione di mettere in panchina Gigi Buffon per lasciare spazio al portiere francese ...

Marchisio e l'addio amaro alla Juventus : "Dicevano che ero infortunato…" : Il calciatore, ai microfoni di Sky Sport e Premium , è venuto allo scoperto, parlando di passato e di futuro. E dei tanti perché lo hanno portato ad accettare la proposta russa: 'Io e la mia famiglia ...

Marchisio e l’addio amaro alla Juventus : "Dicevano che ero infortunato…" : "Non sono stati anni sicuramente facili però è anche il rischio del nostro mestiere. Dispiace solo essere passato a volte per infortunato perché non lo sono mai stato, però questo fa parte del nostro lavoro. Quindi spetta soltanto a me iniziare questa nuova avventura e allenarmi come ho sempre fatto e dimostrarlo poi sul campo". Claudio Marchisio si sfoga così e spiega l"addio alla Juventus dopo 25 anni in bianconero. Insomma, una vita.La nuova ...

Zidane : 'Presto torno ad allenare'. Futuro diviso tra Manchester United - Juve e Francia : il punto : ... oggi è solida più che mai la posizione di Allegri, ma la capacità di gestire i grandi campioni al Real è un punto a favore di Zidane, mentre alla guida della Francia campione del mondo resterà ...

Pogba : 'La Juve? Solo voci - finché...' : Paul Pogba parla del suo presente e del suo futuro. Sorridente e felice quando indossa la maglia della Francia campione del Mondo, il centrocampista classe 1993 si trasforma e si rattrista quando veste il rosso del Manchester United . Intervistato da Telefoot , Pogba parla dei rumors di mercato che lo accostano alla ...

Chiesa alla Juventus? / Ultime notizie : corsa a 3 per il calciatore della Fiorentina - piace anche a Milan e... : Federico Chiesa continua ad essere uno degli obiettivi delle big sul calciomercato. È corsa a tre tra Juventus, Milan e Inter mentre sembrano tagliate fuori Napoli e Roma.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:05:00 GMT)