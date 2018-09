Italia Sì con Marco Liorni | prima puntata in diretta dalle 16 40

Migranti - il Viminale accelera con la Tunisia : subito rimpatri sui charter Diciotti - 61% degli Italiani sta con Salvini : Verrà applicato l’accordo già esistente che prevede il trasferimento con i voli organizzati dalla Direzione immigrazione della polizia: due alla settimana per 40 posti ciascuno, con relativa scorta a bordo. I primi partiranno nelle prossime ore

Vladimir Luxuria è Ghali : ha vinto/ Trionfa con "Cara Italia" grazie ai colleghi (Tale e quale show 2018) : Vladimir Luxuria, ci si aspetta una grande sorpresa già durante la prima puntata della trasmissione della Rai. Riuscirà a stupire ancora una volta tutti? (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 23:54:00 GMT)

L'Abruzzo al voto entro il 2 dicembre - Forza Italia minaccia occupazione aula consigliare : L'Aquila - "L'Abruzzo deve tornare al più presto al voto e deve farlo entro il 2018. Chiediamo al Presidente Giovanni Lolli di comunicarci una data per le elezioni che per noi devono tenersi entro il 2 dicembre di quest'anno, in caso contrario occuperemo sin da oggi l'aula consiliare dell'Assemblea legislativa" è quanto hanno dichiarato questa mattina in una conferenza stampa all'Emiciclo i ...

Bake Off Italia 6 - diretta seconda puntata : primo eliminato.... : [live_placement] Bake Off Italia 6, anticipazioni seconda puntata | 14 settembre 2018 Bake Off Italia 2018 ha scelto i suoi 16 concorrenti e inizia ufficialmente la sua sesta stagione con le prime tre sfide che culmineranno subito con un'eliminazione.prosegui la letturaBake Off Italia 6, diretta seconda puntata: primo eliminato.... pubblicato su TVBlog.it 14 settembre 2018 22:40.

Bake Off Italia 6 : seconda puntata - i vincitori : Bake Off Italia 6 seconda puntata – Il cook talent di Real Time è tornato nella prima serata del 14 settembre 2018 per proporci il nuovo appuntamento sotto al tendone. Chi sono i vincitori? La seconda puntata di Bake Off Italia 6 ha visto diversi concorrenti finire nel panico più acceso: ecco come è andata. Bake Off Italia 6 seconda puntata: la richiesta di Clelia Cuore e creatività è ciò che chiede Clelia D’Onofrio a tutti i ...

BAKE OFF Italia 2018/ Diretta ed eliminati seconda puntata : Jolanda grembiule blu - fuori Cristina : Stasera, venerdì 14 settembre 2018, andrà in onda la seconda puntata di BAKE Off ITALIA. Il programma, si è modificato, cambiando location e aggiungendo il daytime.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 22:40:00 GMT)

Bake Off Italia 6 - diretta seconda puntata : Prova Sorpresa - Castello di (biscotti di) Carte : [live_placement]Bake Off Italia 6, anticipazioni seconda puntata | 14 settembre 2018prosegui la letturaBake Off Italia 6, diretta seconda puntata: Prova Sorpresa, Castello di (biscotti di) Carte pubblicato su TVBlog.it 14 settembre 2018 22:20.

Follia omicida - Italia sotto choc : padre uccide bimbo di un anno con una coltellata. Succede adesso : Un venerdì sera da dimenticare. Una tragica notizia arriva dalla provincia toscana, precisamente a Firenze, a Scarperia. Un bimbo di un anno è morto dopo essere stato colpito dal padre con un coltello nel corso di una lite familiare. E’ successo, come riferiscono i carabinieri, questa sera a Scarperia, comune del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe stato colpito dal padre, 34 anni, quasi ...

Silvio Berlusconi dà buca a Forza Italia : perchè non è andato al vertice coi 'big' : Alla fine Silvio Berlusconi decide di non partecipare al vertice di Forza Italia . Resta ad Arcore. Dove, riferiscono fonti azzurre e leghiste, ha avuto contatti con Matteo Salvini . I due leader ...

Softball - Super 6 2018 : l’Italia va con prospettiva sul futuro - Olanda favorita : Diversamente dal Super 6 di baseball, quello del Softball non spezza la tradizione biennale dei campionati d’Europa. La prima edizione del torneo che quest’anno si disputa a Hoofddorp, dunque, si inserisce perfettamente nel calendario delle squadre nazionali, al netto di alcune annotazioni. Tali annotazioni, all’atto delle convocazioni, le ha espresse il manager dell’Italia Enrico Obletter: “Per molte il Super 6 ...

Bake Off Italia 6 - diretta seconda puntata : Prova Tecnica - il Fiore che sboccia : [live_placement]Bake Off Italia 6, anticipazioni seconda puntata | 14 settembre 2018prosegui la letturaBake Off Italia 6, diretta seconda puntata: Prova Tecnica, il Fiore che sboccia pubblicato su TVBlog.it 14 settembre 2018 21:40.

Bake Off Italia 2018/ Diretta ed eliminati seconda puntata : chi vincerà il grembiule blu stasera? : Stasera, venerdì 14 settembre 2018, andrà in onda la seconda puntata di Bake Off Italia. Il programma, si è modificato, cambiando location e aggiungendo il daytime.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 21:15:00 GMT)

Basket 3×3 - Europei 2018 : una vittoria e una sconfitta bastano all’Italia femminile per il primo posto nel girone : La nazionale italiana femminile di Basket 3×3 supera la fase a gironi al termine della prima giornata degli Europei 2018 in corso di svolgimento a Bucarest (Romania). Il quartetto azzurro costituito da Marcella Filippi, Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie e Arianna Zampieri ha superato prima il Belgio con un agevole 22-15, poi è stato sconfitto di misura dall’Ungheria 12-13. Nonostante ciò le campionesse mondiali in carica ...

Miss Italia : a condurre la gara arriva anche Diletta Leotta - sempre più entertainer e meno giornalista : Miss Italia sbarca a Milano: cambia casa e cambia pelle. Definitivamente traghettata dal roseo, un po' decadente e provinciale mondo dei concorsi di bellezza a quello dei talent. Approdando per la ...