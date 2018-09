Italia Sì con Marco Liorni | il marito della Cucinotta in studio | sorpresa d’amore per

LIVE Italia-Argentina volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-1 - azzurri scatenati nel secondo set : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Argentina , match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero ...

'Cosenza è futuristica' secondo la delegazione ACES Italia che ne valuta la candidatura a Città europea dello Sport 2020 : ... a detta del deputato Roberto Pella , vice presidente vicario ANCI, delegato allo Sport ANCI e membro della delegazione ACES, 'è un dossier ai livelli di una grande Città come Lisbona, che è ...

Italia : crollo ponte - da Gdf a pm 'black list' con 60 nomi :

Volley : L'Italia di Mazzanti battuta nella seconda amichevole con l'Olanda : COSTA VOLPINO, BERGAMO,- Un' Italia completamente rivoluzionata rispetto a ieri nel sestetto dal tecnico Davide Mazzanti cede 2-3, 26-24, 20-25, 25-17, 14-25, 15-17, al cospetto dell'Olanda, ...

Germania - IL ministro Seehofer : 'ottimista sull'accordo con l'Italia sui migranti' : Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, si dice "ottimista" per quanto riguarda l'accordo in discussione con l'Italia sui rifugiati. "Lo chiuderemo", ha assicurato il leader dell'Unione ...

L'artista calabrese Angelo Ventimiglia all'Italian Contemporary Art di Chengdu : ... definito artista metamorfico, si ispira alla sua terra, la Calabria, una terra solida, fertile, selvaggia che trasuda storia e conserva le tracce di un passato fra i più gloriosi al mondo. Un ...

Salute - 1 milione di Italiani con glaucoma : incontro con gli esperti : Dall’occhio al cervello, un meccanismo perfetto ci regala ogni giorno la possibilità di vedere il mondo che ci circonda. Ma va salvaguardato, perché non è esente da minacce. Una di queste è il glaucoma, malattia multifattoriale dell’occhio che, se non diagnosticata e non curata in tempo, può portare a danneggiare sofisticati sistemi neuronali con conseguente rischio di cecità. E’ proprio di questo ‘nemico’ della ...

ELENA SANTARELLI/ Torna in tv e conferma impegno per ricerca e prevenzione (Italia sì) : ELENA SANTARELLI da oggi, sabato 15 settembre 2018, Torna in televisione al fianco di Marco Liorni. Sarà lei infatti, una delle spalle di “Italia sì”, il programma del sabato pomeriggio Rai.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:55:00 GMT)

“Follia!”. Ahia - Marco Liorni massacrato in diretta TV. Esordio da dimenticare con Italia Sì : Buona la prima per Marco Liorni? Oggi gran giorno per l’ex conduttore de La Vita in diretta: per lui una nuova avventura televisiva, sempre sulle frequenze Rai, con Italia Sì. A spiegare come funziona il nuovo programma tv è stato lo stesso Liorni nei giorni scorsi: “Il fulcro è un corner, un podio dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. Una denuncia, un appello, una richiesta di aiuto, una cosa che si è fatta, una cosa che ...

Italia SÌ/ Marco Liorni parte con il sosia di Al Bano e risponde alla Toffanin (Puntata 15 settembre) : ITALIA sì, anticipazioni e cast del nuovo programma del sabato pomeriggio Rai con Marco Liorni, Elena Santarelli-Dalla Chiesa e Platinette, le info.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:29:00 GMT)

Wind Tre - lo smartphone Xiaomi 'Mi 8' in Italia con il marchio 3 : Il nuovo smartphone di punta della cinese Xiaomi, il 'Mi 8', è disponibile in Italia con il marchio 3. Il lancio dell'apparecchio di Xiaomi da parte di 3, informa un comunicato, rappresenta il più ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia seconda! Argento stupendo - qualificate alle Olimpiadi 2020! Vince la Russia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica, concorso generale a squadre. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) è finalmente arrivato il giorno dei gruppi che oggi saranno protagonisti nell’all-around: sarà una prova davvero cruciale perché si assegneranno non solo le medaglie iridate ma anche tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le squadre che saliranno sul podio, infatti, staccheranno ...

Prove di pace tra Forza Italia e Lega su Rai e Regionali - Salvini vedrà Berlusconi : I canali di comunicazione sono riaperti da diversi giorni, ma ora il processo di riappacificazione tra Lega e Forza Italia sembra a una svolta. Domani sera il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Concessioni demaniali : l'avvocato Roberto Biagini diffida Stato e Capitaneria ad applicare le norme Italiane ed europee : nav.", diramata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, richiamando il disposto dell'art. 49 C.N., ha voluto ricordare che "alla scadenza della ...