Italia-Argentina dei Mondiali di pallavolo in diretta TV e in streaming

Volley - Mondiali 2018 : stasera Italia-Argentina - a che ora inizia e come vederla in tv : Ormai è tutto pronto al Mandela Forum di Firenze, alle ore 21.15 di sabato 15 settembre è previsto il fischio d’inizio di Italia-Argentina, terza partita degli azzurri ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale è pronta per andare a caccia della terza vittoria consecutiva nella rassegna iridata, dopo le nette vittoria su Belgio e Giappone non ci si vuole più fermare: gli azzurri vanno a caccia del colpaccio contro ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina - azzurri al giro di boa. La partita di “media difficoltà” - punti pesanti verso la Final Six : Italia-Argentina, il giro di boa della prima fase per la nostra Nazionale ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Questa sera (ore 21.15) gli azzurri scenderanno in campo per sfidare l’Albiceleste nel terzo incontro della nostra rassegna iridata: dopo le vittorie per 3-0 su Giappone e Belgio e prima dei match contro Repubblica Dominicana (domani) e Slovenia (martedì), ce la dovremo vedere contro la compagine guidata da Julio Velasco. La sfida ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina stasera in tv. A che ora inizia e su che canale vederla : Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà l’Argentina nella terza partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Ormai è tutto pronto al Mandela Forum di Firenze, gli azzurri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo i successi ottenuti contro Giappone e Belgio: di fronte ci sarà l’Albiceleste di Julio Velasco che cercherà l’impresa pur partendo sfavorita. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina - l’infinito amarcord con Velasco. Il Guru che ha cambiato la pallavolo azzurra - tra trionfi e cultura dell’alibi : In Italia ci sarà sempre un prima e un dopo Julio Velasco, è l’uomo che ha rivoluzionato la storia della pallavolo nel nostro Paese, è colui che ha fatto conoscere a un’intera Nazione questa disciplina e che ha fatto gioire milioni di appassionati a suon di vittorie. La magia del Gabbiano d’Argento guidato da Pittera ai Mondiali 1978 gettò il seme, probabilmente molti bambini decisero in quell’occasione di iniziare a ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina - il sestetto titolare degli azzurri. Le probabili formazioni : Squadra che vince non si cambia e infatti l’Italia non si trasformerà di una virgola per la sfida in programma questa sera al Mandela Forum di Firenze. La nostra Nazionale affronterà l’Argentina nella terza partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile e andrà a caccia della terza vittoria consecutiva per continuare a essere protagonista. Il CT Chicco Blengini si affiderà al medesimo sestetto titolare che ha travolto Giappone e ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina - l’Albiceleste ai raggi X. Julio Velasco in panchina - De Cecco e Conte le stelle : Questa sera (ore 21.15) l’Italia andrà a caccia della terza vittoria ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze, davanti a 7500 spettatori, la nostra Nazionale affronterà l’Argentina in una partita fondamentale per le sorti del nostro torneo: una vittoria aumenterebbe ulteriormente le nostre speranze di accedere alla terza fase, gli azzurri lo sanno e non vogliono commettere passi falsi contro ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina - match rovente contro il Guru Velasco! Gli azzurri vogliono la terza vittoria : Nuova bolgia al Mandela Forum di Firenze, ancora 7500 spettatori sugli spalti e ancora una grande Italia in campo per la terza partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Questa sera (ore 21.15) la nostra Nazionale affronterà l’Argentina in un incontro cruciale per il prosieguo dell’intera competizione: dopo i netti successi contro Giappone e Belgio, c’è bisogno di una nuova vittoria per alimentare ulteriormente le nostre ...