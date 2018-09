Iscrizioni ancora aperte per i corsi Ict dedicati agli adulti

Ancora pochi giorni per le Iscrizioni al nuovo Master in Sports Engineering di Città Studi : L'Ingegneria sportiva è Studi ata e affrontata come una scienza multi-disciplinare a tutti gli effetti, che coinvolge: scienze dei materiali, meteorologia, biomeccanica, statistica, alimentazione, ...

Ville Aperte 2018 cresce ancora : al via le Iscrizioni : Sul sito saranno via via pubblicate gli appuntamenti collaterali, tra cui spettacoli, concerti, letture e animazioni per bambini in agenda fino a fine mese. Ville Aperte ha spiegato mercoledì in ...