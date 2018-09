IRAMA Vincitore di Amici 17 | Nera tormentone dell' estate? Verissimo

IRAMA è il vincitore di Amici 2018. Io l’avevo invitato al Roxy Bar due anni fa : Irama ha vinto Amici, è il boom del momento. Il suo album “Plume” è 1° in classifica e il singolo “Nera” è 2°. Ma Filipppo Maria Fanti, questo il suo vero nome, dal talent ha avuto solo la popolarità, perché ha già all’attivo parecchia attività, compreso un Sanremo giovani. Il 13 novembre di due anni fa era venuto anche al Roxy Bar e preparò due brani in acustico per l’occasione. Guardando la registrazione, mi sono accorto di ...