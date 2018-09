Irama a Verissimo | il gesto per Carmen di Amici che nessuno si aspettava

gossipetv

(Di sabato 15 settembre 2018) Intervista: l’aneddoto suFerreri dicheconosceva Dopo un’estate passata tra firma copie e concerti in giro per l’Italia,è tornato in tv. Ospite di Silvia Toffanin a, Filippo Maria Fanti ha parlato della sua nuova vita nel mondo della musica. Una vera e propria rinascita dopo … L'articolo: ilperdichesiproviene da Gossip e Tv.