Inter | Spalletti alza la voce | “rigore clamoroso non fischiato” | bordate anche al Parma

Spalletti dopo Inter-Parma : 'Negato un rigore clamoroso. Dobbiamo fare di più' : Un nuovo passo falso per l'Inter di Luciano Spalletti . Continua infatti l'inizio di campionato difficile per la formazione nerazzurra, sconfitta a San Siro dal Parma: a decidere il match una gran ...

Inter-Parma 0-1 - Dimarco beffa Spalletti : nerazzurri già in crisi : MILANO - Altro che anti-Juve, l'Inter è già in crisi dopo 4 turni ed è emblematico il fatto che a far scattare l'allarme rosso sia Federico Dimarco, classe 1997, prodotto del vivaio nerazzurro ...

Inter-Parma 0-0 LIVE - la squadra di Spalletti cerca continuità : Inter-Parma è il primo incontro a scendere in campo nella quarta giornata di campionato in Serie A. Partita importante per la squadra di Luciano Spalletti che cerca continuità dopo il successo contro il Bologna. FORMAZIONI UFFICIALI: Inter– Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Dalbert, Gagliardini, Brozovic, Candreva, Nainggolan, Perisic Keita. Parma– Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Barillà, Stulac, L. Rigoni; Gervinho, ...

Inter - quasi - al completo per la sfida al Parma. Spalletti : "Servirà il turnover" : In questo inizio di stagione l'Inter non è stata immune da infortuni. Defezioni più o meno importanti che hanno costretto il tecnico Luciano Spalletti a rivedere gli undici titolari da mandare in ...

Inter - Spalletti : ''Dobbiamo farci trovare pronti'' : MILANO - L'Inter sta bene. A confermarlo alla vigilia della partita contro il Parma in programma domani alle 15 a San Siro è Luciano Spalletti, che non si dice preoccupato per le noie muscolari avute ...

Inter - Spalletti : “Affrontiamo il Parma con personalità - poi pronti per la Champions” : Nella conferenza stampa che precede gli impegni di campionato e Champions, Luciano Spalletti ha parlato dei prossimi avversari, dei dubbi di formazione e degli infortunati. Secondo il tecnico, nel match contro il Parma la sua squadra dovrà dimostrare maturità: “Il Parma giocherà con entusiasmo, città e club hanno vissuto momenti gloriosi, conoscono le partite difficili. Sarà una partita da vincere in maniera convincente, dobbiamo ...

Inter - Spalletti : "Parma e Tottenham - siamo pronti"/ Ultime notizie - "Nainggolan fa la differenza. Lautaro..." : Inter, Spalletti: "Parma e Tottenham, siamo pronti". Ultime notizie, il tecnico nerazzurro fa il punto della situazione: "Nainggolan fa la differenza. Lautaro..."(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:59:00 GMT)

Inter - 'Spalletti ora pensiamo al Parma' : ANSA, - MILANO, 14 SET - "La partita con il Parma sarà molto importante. Il pensiero va già al Tottenham, ma prima c'è da vincere la gara di domani". Così il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella ...

Spalletti : 'Inter - sei pronta per il tour de force. Farò una sorpresa a Totti' : INVIATO AD APPIANO - Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del match di domani contro il Parma e ha messo in guardia i suoi. Spalletti, come sta la squadra? Come stanno coloro che sono tornati ...

Inter - Spalletti : "Basta lasciare punti per strada - occhio alle ripartenze del Parma" : Le parole del tecnico nerazzurro: "Valutiamo le condizioni dei giocatori e scegliamo anche in base al doppio impegno"

Spalletti spronta l'Inter : 'Non abbiamo paura di queste gare ravvicinate' : Aspettando il debutto in Champions di martedì, domani l'Inter gioca contro il Parma. Luciano Spalletti ha un dubbio in attacco: rischiare Icardi o confermare Keita. Inter. 'Sul gruppo non c'è nulla di ...

Inter - Spalletti con il dubbio Keita-Icardi contro il Parma : Dopo la sosta per le Nazionali è pronto a partire un mese di grande calcio, con partite di Serie A, Serie B, Champions League ed Europa League praticamente ogni giorno, fino alla prossima sosta del 14 ottobre. La quarta giornata di campionato si aprirà con l'anticipo delle ore 15 tra Inter e Parma, due squadre che per motivi diversi hanno assoluto bisogno di punti. I nerazzurri hanno ottenuto una sola vittoria nelle prime tre giornate, prima ...