Inter | rinnovo in arrivo per Brozovic

Inter - Skriniar già parla di rinnovo : Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar , ieri è stato protagonista di un'Intervista ai microfoni di Sport Mediaset e ha parlato di Champions League e campionato.

Skriniar : 'Inter - dobbiamo fare meglio. Rinnovo? Ne stiamo parlando - vediamo' : Milan Skriniar , difensore dell' Inter , ha parlato a Sport Mediaset del momento della squadra di Luciano Spalletti e del suo futuro: ' Rinnovo? In questo momento ne stanno parlando, vediamo . Voglio dare continuità al lavoro fatto l'anno scorso, la cosa ...

Inter - rinnovo Skriniar : c'è distanza : L' Inter e Skriniar un po' più lontani sulla strada che porta al rinnovo. Come scrive la Gazzetta dello Sport , infatti, i nerazzurri hanno offerto 2,5 milioni di euro fino al 2023, con il giocatore che ne chiede invece 3 più bonusi. Ci sarà da lavorare nei prossimi mesi.

Inter - continua la trattativa per il rinnovo di Skriniar : Uno dei giocatori più importanti della rosa dell'Inter è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Acquistato dalla Sampdoria l'estate scorsa per cinque milioni di euro più il cartellino dell'attaccante, Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore è stato decisivo per la qualificazione in Champions League, risultando sempre tra i migliori in campo anche nel periodo più buio della squadra nerazzurra tra dicembre e ...

Inter - rinnovo Icardi : ecco quanto offre la società : Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport , la società nerazzurra offre un rinnovo con un ingaggio che oscilla tra i 5 e i 6 milioni di euro all'anno fino al 2023. Si discuterà soprattutto dei ...

Inter - rinnovo di Skriniar lontano : prima proposta rifiutata dallo slovacco : L’Inter sta provando a blindare Milan Skriniar, pilastro della difesa nerazzurra, ma in questo momento l’accordo sembra abbastanza lontano. La trattativa sarebbe iniziata qualche mese, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ma le parti sono molto lontane. In ogni caso Skriniar ha firmato con l’Inter appena un anno fa e il suo contratto scade nel 2022, quindi il nuovo accordo non può essere considerato una ...

Inter - si lavora al rinnovo di Brozovic : E’ rientrato in anticipo dalle vacanze post-Mondiale perchè vuole essere pronto fin da subito per la sua Inter. L’anno scorso, Spalletti gli ha trovato l’habitat ideale a centrocampo permettendogli di ritagliarsi il suo spazio anche nella Croazia, che in mezzo può contare su gente come Modric e Rakitic. Brozovic è ormai un titolare inamovibile dell’undici nerazzurro e sarà indispensabile nella campagna europea ...

Rafinha rifiuta il rinnovo - l'Inter ci pensa per gennaio (RUMORS) : Il fantasista brasiliano Rafinha Alcantara è stato sicuramente uno dei giocatori che hanno contribuito alla qualificazione in Champions League dell'Inter. Il calciatore sperava di restare a Milano ma la societa' nerazzurra non ha potuto esercitare il diritto di riscatto, fissato a trentacinque milioni di euro, a causa dei paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario che prevedeva il pareggio di bilancio entro il 30 giugno. Rafinha è ...

Inter : rinnovo in arrivo per tre big : Secondo il Corriere dello Sport , Icardi, Skriniar e Brozovic saranno i prossimi calciatori dell'Inter che rinnoveranno il loro contratto.

Inter - Spalletti e il rinnovo precampionato : mossa precipitosa? : Alla luce dei primi due risultati dell’Inter, i dirigenti forse stanno ripensando al rinnovo offerto a Spalletti – forse frettolosamente – poco prima dell’esordio in campionato. E’ sicuramente esagerato parlare di panchina in discussione, ma ci si chiede quanto possa giovare blindare, come ha fatto la società nerazzurra, un allenatore prima che siano i risultati a parlare. In estate, Suning ha allestito una ...