Inter più grigia della propria maglia | affondata da un interista | scopre la crisi

Spalletti dopo Inter-Parma : 'Negato un rigore clamoroso. Dobbiamo fare di più' : Un nuovo passo falso per l'Inter di Luciano Spalletti . Continua infatti l'inizio di campionato difficile per la formazione nerazzurra, sconfitta a San Siro dal Parma: a decidere il match una gran ...

Steven Zhang accende la rivalità tra Inter e Milan : “siamo noi i più sexy della città” : Il duello tra Inter e Milan si sta riaccendendo dopo anni di declino, Steven Zhang mette benzina sul fuoco “Solo noi siamo abbastanza sexy per Milano”. Steven Zhang lancia una frecciatina ai cugini del Milan nel presentare la nuova terza maglia della sua Inter. Una maglia che fa riferimento al duomo di Milano e dunque si lega a doppio filo al territorio meneghino. Zhang sembra già essere in clima derby, mandando dunque un messaggio ai ...

Quando le parole dei ministri fanno salire lo spread : pagheremo sei miliardi di Interessi in più in due anni : 'Vertice' telefonico tra il premier Conte, i vicepremier Di Maio e Salvini e il ministro dell'Economia Tria per annunciare che il governo prosegue sulla "stabilità delle finanze pubbliche" e la "...

De Vrij : 'Inter - non sono soddisfatto. Cristiano Ronaldo? Mbappé è più forte' : Stefan de Vrij dice tutto . il difensore olandese dell' Inter è stato protagonista di una lunga intervista al Corriere dello Sport , in cui ha parlato dell'avvio di stagione dei nerazzurri, del suo addio alla Lazio e non solo: 'Sicuramente non sono soddisfatto per i risultati ed è un peccato che abbiamo già perso cinque ...

"Gaming - gambling - social e porno. La dipendenza da Internet è più insidiosa delle droghe". Intervista al prof. Gianluigi Gessa : Gli effetti di quella che oggi viene chiamata "la democrazia diretta di Internet", Gian Luigi Gessa li ha sperimentati, oltre vent'anni fa, ai tempi del metodo Di Bella. Era il 1997. "Mi permisi di dire - ricorda il neuropsicofarmacologo- che quella forma di chemioterapia non era efficace come, non Di Bella che voleva davvero aiutare la gente, ma il drappello, anche di politici, che gli si creò intorno, voleva far credere a ogni costo e ...

Simona Ventura : “Temptation Island è la mia sfida più grande”. La conduttrice si racconta in una lunga Intervista : Martedì 18 settembre è stato fissato l’inizio di Temptation Island Vip: il reality dei sentimenti e delle tentazioni che vedrà per la prima volta al comando Simona Ventura. Simona Ventura: “Temptation è la mia sfida più grande !” La conduttrice si è raccontata in una lunga Intervista al settimanale Chi, e affidandosi alla penna di Gabriele Parpiglia ha sviscerato quelle che sono le sue emozioni, le sue paure, le sue fragilità, ma anche la sua ...

Fondi Interprofessionali - un sistema per incentivare la formazione e tutelare le categorie più deboli : di Barbara Pigoli * Industria 4.0 non è un cambiamento, si tratta una vera e propria rivoluzione, che porta con sé novità dirompenti e impatta sulle competenze richieste ai lavoratori e sulle forme di trasmissione del sapere: competenze specialistiche, adattabilità e formazione adeguata sono la condizione per garantire occupabilità ai lavoratori. I Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, costituiti e gestiti dalla parti ...

Fmi - Lagarde : 'non sono Interessata a scranni più alti Bce e Commissione europea' : Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, si chiama fuori dalla corsa per gli scranni più alti della Bce e della Commissione europea, che si libereranno l'anno prossimo con l'...

Le notizie più importanti di oggi : la mossa dell’Inter - l’incidente mortale ed il terremoto in Serie B : Le notizie più importanti di oggi – L’Inter punta ad un regista di centrocampo e Ausilio è in movimento per arrivare all’obiettivo. Il direttore sportivo dei nerazzurri continua a monitorare il mercato e va a caccia di un calciatore dalle caratteristiche simili al croato del Real Madrid. L’Inter tenterebbe sin da gennaio, vista la volontà del giocatore, un nuovo assalto a Modric, così da completare il centrocampo, Real ...

Erik Thohir - l'Inter è sempre più lontana : la svolta - si butta in politica : Il presidente dell' Inter Erick Thohir , in vista delle elezioni del prossimo anno, sarà il manager della campagna del presidente indonesiano Widodo, che spiega così la scelta: 'È un uomo d' affari di ...

Mancini : "Mi aspettavo queste difficoltà. Balotelli? Ha caratura Internazionale - ma sia più decisivo" : Se l'è vista brutta Roberto Mancini che per l'esordio sulla panchina azzurra nella sua Bologna sperava di gustarsi un'altra Italia. E invece il pari con la Polonia è grasso che cola visto il primo ...

10 cose che non fai più da quando ci sono Internet e il digitale : ... come invece, per esempio, ha fatto Netflix: nato nel 1997 come servizio di noleggio di dvd online, in 20 anni si è completamente trasformato, fino a diventare il dominus della tv on demand nel mondo,...

Inter - Karamoh : "Avevo poco spazio. Ora voglio giocare di più" : Gli ultimi giorni di calciomercato per Yann Karamoh sono stati infiammati. L'esterno sembrava ad un passo dal trasferimento dall'Inter al Saint-Etienne, poi è saltato tutto prima dell'inserimento del ...

Stipendi Serie A - CR7 è il più ricco. Nel Milan spicca Higuain - nell'Inter Icardi : La Serie A , come tutti gli altri campionati italiani, è ferma per via degli impegni delle nazionali e come ogni anno la Gazzetta dello Sport ha snocciolato gli Stipendi di tutte le squadre del nostro campionato. Il monte ingaggi più alto è quello della Juventus con 219 milioni di euro, seguita dal Milan con 140, terza l'Inter con 119.