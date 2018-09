Inter-Parma | orrori arbitrali | Gagliardini graziato e manca un rigore per i nerazzurri

Live Inter-Parma 0-1 Dimarco - il gol dell'ex dai venti metri : L'Inter, dopo il difficile inizio di campionato con Sassuolo e Torino, rispettivamente una sconfitta e un pareggio in casa, vuole dare continuità alla vittoria di Bologna oggi a San Siro...

Inter-Parma - i nerazzurri protestano per un rigore non assegnato : mani di Dimarco? [VIDEO] : Inter-Parma, sul punteggio di 0-0, ha visto andare in scena un caso da moviola, mani di Dimarco sulla linea di porta non rilevato L’Inter ha protestato veementemente per un calcio di rigore non concesso contro il Parma per un mani presunto di Dimarco, ex di turo dell’incontro. Il calciatore parmigiano sembra toccare con il gomito il pallone, ma le immagini non sono chiarissime, il Var ha deciso di non concedere il penalty. Ecco ...

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Parma, incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie A 2018-2019. L'Inter ha finora perso per 2-2 contro il Sassuolo, pareggiato in casa col risultato di 2-2 contro il Torino e vinto per 0-3 a Bologna. Il Parma, invece, dopo il 2-2 iniziale con l'Udinese, ha subito due sconfitte contro SPAL e Juventus.

Inter-Parma 0-0 - risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Inter-Parma, 4ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter-Parma 0-0 LIVE - la squadra di Spalletti cerca continuità : Inter-Parma è il primo incontro a scendere in campo nella quarta giornata di campionato in Serie A. Partita importante per la squadra di Luciano Spalletti che cerca continuità dopo il successo contro il Bologna. FORMAZIONI UFFICIALI: Inter– Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Dalbert, Gagliardini, Brozovic, Candreva, Nainggolan, Perisic Keita. Parma– Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Barillà, Stulac, L. Rigoni; Gervinho, ...

LIVE Inter-Parma - Serie A in DIRETTA : 0-0 - nerazzurri senza Icardi! Giocano Keita e Nainggolan : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Parma, incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie A 2018-2019. L’Inter ha finora perso per 2-2 contro il Sassuolo, pareggiato in casa col risultato di 2-2 contro il Torino e vinto per 0-3 a Bologna. Il Parma, invece, dopo il 2-2 iniziale con l’Udinese, ha subito due sconfitte contro SPAL e Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ...

Inter-Parma è il primo incontro a scendere in campo nella quarta giornata di campionato in Serie A. Calcio d'inizio ore 15:00. formazioni ufficiali: Inter– Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Dalbert, Gagliardini, Brozovic, Candreva, Nainggolan, Perisic Keita. Parma– Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Barillà, Stulac, L. Rigoni; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

Inter-Parma - ore 15 Segui la diretta Nerazzurri con Dalbert e Candreva : L'Inter, dopo il difficile inizio di campionato con Sassuolo e Torino, rispettivamente una sconfitta e un pareggio in casa, vuole dare continuità alla vittoria di Bologna oggi a San Siro contro il ...