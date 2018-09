Inter-Parma - ore 15 Segui la diretta Nerazzurri con Dalbert e Candreva : L'Inter, dopo il difficile inizio di campionato con Sassuolo e Torino, rispettivamente una sconfitta e un pareggio in casa, vuole dare continuità alla vittoria di Bologna oggi a San Siro contro il ...

Inter-Parma - le formazioni ufficiali : turnover nerazzurro : Inter-Parma, le formazioni ufficiali: un mini turnover in casa nerazzurra deciso dal tecnico Luciano Spalletti Inter-Parma è il primo incontro a scendere in campo nella quarta giornata di campionato in Serie A. Il tecnico nerazzurro Spalletti dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, mentre Icardi partirà dalla panchina così come Politano. Un mini turnover dunque per il tecnico dell’Inter che dà un’occhiata anche alla prossima ...

Diretta Inter-Parma dalle 15.00 : probabili formazioni e dove vederla in tv : TV : Sky Sport, Sky Sport Serie A. Tutto sulla Serie A Serie A Inter parma Diretta Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Serie A : 4^ giornata - le formazioni : si parte con Inter-Parma - domani notte Cagliari-Milan. Chiude Spal-Atalanta : 4^ giornata- Tutto pronto per la 4^ giornata di campionato. Si partirà con Inter-Parma, calcio d’inizio oggi alle ore 15:00. A seguire Napoli-Fiorentina e Frosinone-Sampdoria. domani sarà la volta della Juventus impegnata nel match interno contro il Sassuolo. Roma-Chievo in programma domani alle 12:30. Chiuderà la giornata il match della Sardegna Arena tra Cagliari e […] L'articolo Serie A: 4^ giornata, le formazioni: si parte con ...

Diretta : Inter- Parma - primo anticipo del sabato : Inter che ospita il Parma nel primo anticipo della 4° giornata di Serie A Tim, calcio d'inizio alle ore 15. Inter e ducali che tornano ad affrontarsi in Serie A, dopo l'ultima volta risalente alla stagione 2014-2015, ultima stagione del club emiliano in 'A' prima del fallimento della vecchia società, allora di Ghirardi. Inter - Parma: info tv e streaming Inter- Parma verrà trasmessa in Diretta da Sky Sport Serie A ma anche su Sky Sport sul tasto ...

LIVE Inter-Parma - Serie A in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Parma, incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie A 2018-2019. L’Inter ha finora perso per 2-2 contro il Sassuolo, pareggiato in casa col risultato di 2-2 contro il Torino e vinto per 0-3 a Bologna. Il Parma, invece, dopo il 2-2 iniziale con l’Udinese, ha subito due sconfitte contro SPAL e Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ...

Inter-Parma : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Inter-Parma, 4ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter-Parma - dove vederla e probabili formazioni : Vigilia del ritorno in Champions per i neroazzurri che affrontano il Parma. Icardi più no che sì, ma c'è Keita. Dopo Bologna Spalletti cerca conferme

Inter-Parma in streaming e in diretta TV : È la prima partita di Serie A dopo la sosta, la seconda in casa dell'Inter in questa stagione The post Inter-Parma in streaming e in diretta TV appeared first on Il Post.

Inter-PARMA 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie A INTER-PARMA oggi. Formazioni INTER-PARMA. Diretta INTER-PARMA. Orario INTER-PARMA. Dove posso Vederla? Come vedere INTER-PARMA Streaming? INTER-PARMA 2018: tutto pronto per la partita di Serie A Bentornata Serie A. Dopo la prima sosta per le Nazionali, il campionato è pronto a tornare. E magari togliere un po’ di quell’amaro in bocca, lasciato dai risultati […]

Pronostico Inter Parma/ Burgnich : 'Per arrivare allo scudetto queste partite vanno vinte' - esclusiva - : Pronostico Inter Parma: il punto in esclusiva di Tarcisio Burgnich. L'ex difensore nerazzurro parla della sfida che si gioca a San Siro , 4giornata, .

Inter-Parma : la partita sarà visibile su Sky Sport Serie A e HD e in streaming su SkyGo : Oggi pomeriggio, alle ore 15:00 presso lo Stadio San Siro di Milano, si disputerà il match Inter-Parma. I nerazzurri arrivano al match contro i gialloblu reduci dalla vittoria ottenuta sul campo del Bologna per 0-3. La squadra allenata da Roberto D'Aversa, invece, ha incassato un ko casalingo contro la Juventus. Dai pronostici dei bookmakers, l'Inter appare nettamente favorita, ma il Parma ha dimostrato di saper giocare un buon calcio e ...

Probabili formazioni/ Inter Parma : quote - le ultime novità live (Serie A 4^ giornata) : Probabili formazioni Inter Parma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti. Spalletti pensa anchealla Champions League e dovrebbe far riposare Icardi, dentro Keita Balde Diao(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 07:28:00 GMT)