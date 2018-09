Inter-Parma 0-1 | un eurogol di Dimarco affonda i nerazzurri

Il Parma sorprende l'Inter : l'ex Dimarco stende 1-0 i nerazzurri : La carica dei quasi 60.000 spettatori non è riuscita a dare quella spinta necessaria all'Inter per poter vincere contro il Parma. I ducali hanno espugnato per 1-0 il Meazza grazie all'eurogol dell'ex canterano, e ancora di proprietà dei nerazzurri, Federico Dimarco che all'80' ha fatto partire un bolide di sinistro che non ha lasciato scampo ad Handanovic. A dire il vero l'Inter ha dominato la partita ma la bravura di Sepe, dei difensori del ...

Impresa Parma - Inter ko : Un'Inter spuntata finisce al tappeto in casa contro il Parma e riparte nel peggiore dei modi in campionato dopo la pausa delle nazionali. A firmare l'Impresa della squadra di D'Aversa nel match valido ...

Gelo San Siro - Inter-Parma 0-1 Dimarco e la Var puniscono i nerazzurri : secondo ko : L’attacco non si sblocca e spreca, gli emiliani colpiscono a freddo. I lombardi reclamano un rigore per un mani in area non visto né dall’arbitro né dagli addetti alla review

Il Parma beffa l'Inter a San Siro : Dopo sole quattro giornate di campionato l'Inter è già nello psicodramma più totale. Indicata da molti come l'anti Juve in estate, la squadra di Spalletti nonostante un mercato importante incassa la ...

Inter-Parma 0-1 - Dimarco beffa Spalletti : nerazzurri già in crisi : MILANO - Altro che anti-Juve, l'Inter è già in crisi dopo 4 turni ed è emblematico il fatto che a far scattare l'allarme rosso sia Federico Dimarco, classe 1997, prodotto del vivaio nerazzurro ...

Serie A - Inter-Parma 0-1 : una clamorosa rete dalla distanza di Federico Dimarco manda ko i nerazzurri a San Siro : Contro qualsiasi pronostico, il Parma compie una grande impresa nella gara d’apertura della quarta giornata di Serie A, andando a battere l’Inter a San Siro col punteggio di 0-1. La rete dei ducali è stata realizzata al minuto 79 da Federico Dimarco, che ha trovato la porta dalla lunga distanza. L’Inter non ha saputo capitalizzare una lunghissima Serie di occasioni e un possesso palla mostruosamente superiore rispetto a quello ...

VIDEO Inter-Parma 0-1 - gli highligts della partita. Incredibile gol di Di Marco allo scadere! : L’Inter ha clamorosamente perso in casa contro il Parma nell’anticipo della quarta giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri sono crollati a San Siro per 1-0, a decidere la partita è stato un Incredibile gol di Di Marco che ha piazzato la bomba dalla distanza proprio allo scadere. Impresa degli emiliani e nuovo tonfo degli uomini di Spalletti che in quattro partite hanno raccolto appena quattro punti… Di seguito il VIDEO ...

