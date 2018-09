Inter-Parma 0-1 | Dimarco beffa Spalletti | nerazzurri già in crisi

Impresa Parma - Inter ko : Un'Inter spuntata finisce al tappeto in casa contro il Parma e riparte nel peggiore dei modi in campionato dopo la pausa delle nazionali. A firmare l'Impresa della squadra di D'Aversa nel match valido ...

Serie A - Inter-Parma 0-1 : una clamorosa rete dalla distanza di Federico Dimarco manda ko i nerazzurri a San Siro : Contro qualsiasi pronostico, il Parma compie una grande impresa nella gara d’apertura della quarta giornata di Serie A, andando a battere l’Inter a San Siro col punteggio di 0-1. La rete dei ducali è stata realizzata al minuto 79 da Federico Dimarco, che ha trovato la porta dalla lunga distanza. L’Inter non ha saputo capitalizzare una lunghissima Serie di occasioni e un possesso palla mostruosamente superiore rispetto a quello ...

Inter-Parma 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Dimarco spegne i nerazzurri - Brozovic e Gagliardini inesistenti : Inter-Parma 0-1, le pagelle di CalcioWeb – La prima partita della quarta giornata vede l’Inter Spalletti lascia Icardi in panchina confermando Keita al centro dell’attacco, mentre D’Aversa si affida al tridente Gervinho, Inglese, Di Gaudio. Primo tempo privo di emozioni a San Siro con l’Inter che prova a fare la partita e il Parma che cerca di rendersi pericoloso in ripartenza. Nella ripresa i nerazzurri ...

