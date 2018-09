Inter | Milan Skriniar scolpisce la terza maglia dedicata al Duomo di Milano

Steven Zhang accende la rivalità tra Inter e Milan : “siamo noi i più sexy della città” : Il duello tra Inter e Milan si sta riaccendendo dopo anni di declino, Steven Zhang mette benzina sul fuoco “Solo noi siamo abbastanza sexy per Milano”. Steven Zhang lancia una frecciatina ai cugini del Milan nel presentare la nuova terza maglia della sua Inter. Una maglia che fa riferimento al duomo di Milano e dunque si lega a doppio filo al territorio meneghino. Zhang sembra già essere in clima derby, mandando dunque un messaggio ai ...

San Siro - prove d’intesa Inter-Milan : Peroni sponsor per il Meazza : Inter e Milan al lavoro in sinergia per valorizzare al meglio San Siro: la prima novità è lo sponsor Peroni L'articolo San Siro, prove d’intesa Inter-Milan: Peroni sponsor per il Meazza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Peroni partner di Inter e Milan : Uniti quindi all'insegna del made in Italy di qualità e dei valori dello sport in Italia e nel mondo'. Soddisfatti anche i due club: 'Siamo fieri di poter annunciare questa nuova partnership - ha ...

Quelle che le soste... Il Milan le patisce - l'Inter vola a settembre : Gli allenatori dei club non l'hanno mai amate, visto che lasciare quattro finestre alle nazionali - oltre alle ferie natalizie, ora diventate postnatalizie, dei calciatori - è diventato un peso (e se ne vedono i risultati, con l'azzurro Italia sempre più sbiadito). Le soste del campionato di serie A hanno spesso messo di malumore chi siede sulle panchine illustri della massima serie, perché paga pegno su infortuni e spostamenti transoceanici di ...

Birra Peroni nuovo sponsor di Milan e Inter : Presentato allo Stadio San Siro di Milano Birra Peroni come nuovo sponsor congiunto di Milan e Inter. “Siamo molto felici – ha dichiarato Federico Sannella, direttore delle relazioni estere di Peroni – di legarci a due protagonisti del calcio Internazionale. Peroni accompagna la vita degli italiani e vuole farlo anche attraverso il calcio”. Peroni diventa la Birra ufficiale anche dello Stadio, unica venduta al suo ...

Mercato no-stop : ecco le ultime caldissime trattative - mosse di Milan ed Inter : Mercato NO STOP – Il calcioMercato non si ferma, in particolar modo si pensa a gennaio. L’inizio di stagione in casa Milan è stato incoraggiante, dopo la sconfitta contro il Napoli la squadra di Gennaro Gattuso ha reagito conquistando tre punti preziosi davanti al pubblico amico contro la Roma. La dirigenza ha svolto un importante lavoro nel Mercato estivo ma non ha assolutamente intenzione di fermarsi, in particolar modo si stanno ...

San Siro - Inter e Milan al lavoro per concessione di 99 anni dal Comune : Inter e Milan al lavoro per sbloccare la questione San Siro: l'idea è trattare una concessione per 99 anni. L'articolo San Siro, Inter e Milan al lavoro per concessione di 99 anni dal Comune è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

San Siro - pronto il piano 'secolare'. Con la nuova dirigenza - Milan e Inter tornano in... Comune : Luci a San Siro: in attesa che tornino quelle delle notti di coppa, si riaccendono i riflettori sulla questione del futuro dell'impianto Meazza. Il passaggio di proprietà in casa Milan e il ...