Inter | Lautaro Martinez verso il forfait anche contro il Tottenham

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez non è stato convocato dal tecnico Luciano Spalletti per la gara di domani contro il Parma. L'argentino non ha infatti recuperato dall'ematoma al soleo della gamba sinistra, che lo ha costretto a saltare la gara con il Bologna e le amichevoli con la nazionale. Presente invece Sime Vrsaljko, che ha recuperato dal problema al ginocchio ma dovrebbe partire dalla panchina.

Inter - ancora out Lautaro Martinez : le ultime su Vrsaljko : Lautaro Martinez non prenderà parte alla gara dell’Inter contro il Parma di domani, l’attaccante non verrà convocato da Spalletti L’Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez nel match di domani contro il Parma. L’argentino è ancora alle prese con l’ematoma al soleo della gamba sinistra che lo ha costretto a saltare anche la gara con il Bologna e le amichevoli con la nazionale. “E’ in via di ...

Inter - Lautaro Martinez : 'In Champions vogliamo fare la storia' : Alla ripresa del campionato, l'Inter di Spalletti affrontera' il Parma. Dopo la vittoria sul campo del Bologna, i nerazzurri proveranno a centrare il secondo successo consecutivo contro i ducali, per evitare di perdere per strada altri punti preziosi [VIDEO]. Contro la formazione emiliana potrebbe non esserci Lautaro Martinez, a causa di un problema al polpaccio sinistro che l'ha costretto a saltare anche le sfide contro Colombia e Guatemala con ...

Giornata di esami in casa Inter per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, rientrato dalla nazionale, "si è sottoposto quest'oggi ad una risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano", spiega la società nerazzurra in un comunicato."Persistono i postumi dell'ematoma al soleo della gamba sinistra, che ha costretto l'attaccante argentino a non essere a disposizione per la

Inter - Lautaro fuori anche con Parma e Tottenham : Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato il persistere dei postumi di un ematoma al polpaccio sinistro

Inter : ancora noie per Lautaro Martinez : ANSA, - MILANO, 10 SET - Giornata di esami in casa Inter per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, rientrato dalla nazionale, ''si è sottoposto quest'oggi ad una risonanza magnetica presso l'...

Inter - Lautaro Martinez : 'Champions? Vogliamo fare la storia. Icardi un amico - mi ha aiutato molto' : Lautaro Martinez si definisce "una persona tranquilla, equilibrata". Gli piace "mangiare bene ed essere se stesso", ma soprattutto gli piace Milano, dove sta iniziando ad ambientarsi giorno dopo ...

Inter - Lautaro Martinez : “Icardi mi guida - in Champions daremo tutto” : L’infortunio gli ha impedito di partecipare agli impegni dell’Argentina e ora non vede l’ora di tornare in campo con la sua Inter. In una chiacchierata col “Clarin“, Lautaro Martinez si racconta, parlando dei suoi modelli e del suo rapporto con Icardi, capitano che gli fa da chioccia in nerazzurro. “Chi è il mio attaccante preferito? Ho sempre detto che Falcao è un giocatore che ammiro da quando ero ...

Inter - Lautaro Martinez : "Grato a Icardi - Zanetti e Milito. In Champions vogliamo fare la storia" : L'aiuto di Mauro Icardi e Javier Zanetti. Le attenzioni "quotidiane" di Milito. L'ambientamento a Milano e l'emozione per una Champions League che sta per cominciare. Sono giorni intensi per Lautaro ...

Lautaro : 'L'Inter voleva che tornassi subito - ma ho deciso di restare. Icardi? Nello spogliatoio lo rispettano tutti' : ... altro attaccante argentino dell'Inter e attualmente infortunato, ha parlato del suo presente con la maglia Albiceleste e del suo futuro all'Inter in un'intervista concessa a TNT Sport. L'INFORTUNIO -...

Icardi : "Io e Lautaro - che coppia". E lui : L'Inter voleva tornassi - ma..." : Un Icardi a tutto campo quello che, dal ritiro dell'Albiceleste, ha parlato alla stampa argentina. "Mi piacerebbe dare l'esempio nell'Argentina come faccio nelL'Inter, dove sono anche capitano", ha ...