Inter | Icardi in panca e Keita titolare

Calciomercato Inter - via Icardi al termine della stagione : già scelto il sostituto [NOME e DETTAGLI] : 1/11 Spada/LaPresse ...

Inter-Parma - le probabili formazioni : ballottaggio Icardi-Keita : Sarà la partita tra Inter e Parma a San Siro ad aprire il programma della quarta giornata di Serie A, al rientro dalla sosta per le nazionali. I nerazzurri arrivano in crescendo a questa sfida, dopo ...

Serie A Inter - i convocati per il Parma. Ok Icardi e Vrsaljko : MILANO - Il tecnico dell' Inter , Luciano Spalletti , ha chiamato 22 giocatori in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Parma. Ok Icardi e Vrsaljko , out Lautaro Martinez. Questo l'...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Parma : Icardi oppure Keita? Diretta tv - orario - ultime notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Parma: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre in campo a San Siro. Keita Balde Diao ancora prima punta, Icardi va in panchina(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:47:00 GMT)

Inter - Spalletti con il dubbio Keita-Icardi contro il Parma : Dopo la sosta per le Nazionali è pronto a partire un mese di grande calcio, con partite di Serie A, Serie B, Champions League ed Europa League praticamente ogni giorno, fino alla prossima sosta del 14 ottobre. La quarta giornata di campionato si aprirà con l'anticipo delle ore 15 tra Inter e Parma, due squadre che per motivi diversi hanno assoluto bisogno di punti. I nerazzurri hanno ottenuto una sola vittoria nelle prime tre giornate, prima ...

Inter - Spalletti ritrova i Nazionali e spera in Icardi : Icardi è in dubbio, Keita scalpita per giocare ancora come centravanti, Vrsaljko si è presentato ad Appiano Gentile e non ha avuto problemi nella corsa, nonostante il problema al ginocchio sinistro ...

Inter - De Vrij : 'Champions - ho i brividi. Rigore su Icardi? Ho provato a fermarlo - alla Lazio ho dato il massimo' : Come marcare Kane? È uno dei attaccanti più forti del mondo e quindi sarà dura. Per me, ma anche per lui. Il girone è bello tosto. Non credo che nessuna delle squadre delle altre fasce volesse l'...

Seria A Inter - Icardi : «Finalmente sto bene - ora penso solo all'Inter» : ROMA - E' entusiasta Mauro Icardi , dopo il suo ritorno in nazionale. L'entusiasmo è palpabile: " Sono orgoglioso di questa Argentina , del gruppo che abbiamo costruito, del commissario tecnico, di ...

Icardi : Fisicamente sono ok - ora l'Inter : "I problemi fisici? Ho lavorato tutta la settimana - ha detto Icardi a Tyc Sport tv - e adesso mi sento a posto: sono al 100 per cento, ora devo pensare all'Inter". 12 settembre 2018 Diventa fan di ...

Inter - Icardi e Skrniar : contratti caldi. Big da blindare : Chiuso il mercato, la nuova priorità dell'Inter sono i rinnovi con i big della rosa di Luciano Spalletti, in primis Mauro Icardi e Milan Skriniar. I due tavoli su cui lavorano il d.s. Piero Ausilio e ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Champions? Vogliamo fare la storia. Icardi un amico - mi ha aiutato molto' : Lautaro Martinez si definisce "una persona tranquilla, equilibrata". Gli piace "mangiare bene ed essere se stesso", ma soprattutto gli piace Milano, dove sta iniziando ad ambientarsi giorno dopo ...

Inter - Lautaro Martinez : “Icardi mi guida - in Champions daremo tutto” : L’infortunio gli ha impedito di partecipare agli impegni dell’Argentina e ora non vede l’ora di tornare in campo con la sua Inter. In una chiacchierata col “Clarin“, Lautaro Martinez si racconta, parlando dei suoi modelli e del suo rapporto con Icardi, capitano che gli fa da chioccia in nerazzurro. “Chi è il mio attaccante preferito? Ho sempre detto che Falcao è un giocatore che ammiro da quando ero ...

Inter - Lautaro Martinez : "Grato a Icardi - Zanetti e Milito. In Champions vogliamo fare la storia" : L'aiuto di Mauro Icardi e Javier Zanetti. Le attenzioni "quotidiane" di Milito. L'ambientamento a Milano e l'emozione per una Champions League che sta per cominciare. Sono giorni intensi per Lautaro ...

Inter : Spalletti - Perisic - Icardi e le fasce. Tocca a Vrsaljko sbloccare il gioco : Il progetto, come spiega Valerio Clari nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, coinvolge in prima persona Sime Vrsaljko, che con i cross , più la difesa, ha costruito un Mondiale memorabile.