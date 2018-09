Inter | che tonfo a San Siro | vince il Parma 1-0

Inter-Parma - che gol dell’ex Dimarco : una bomba alla Roberto Carlos [VIDEO] : Dimarco ha siglato il gol dell’ex che sta decidendo Inter-Parma quando mancano pochi minuti al termine della gara Inter-Parma, il gol dell’ex Dimarco sta decidendo la gara di San Siro quando mancano solo 10 minuti alla fine. I nerazzurri hanno cercato la vittoria riversandosi in avanti e prendendo qualche ripartenza di troppo. Durante una di queste avanzate del Parma, Federico Dimarco ha trovato un gol pazzesco col suo mancino, ...

Scarichi nel canale Reale : 'Intervengano anche i Comuni coinvolti' : TORRE GUACETO - E' delle ultime ore la notizia che si è riacuito lo stato di emergenza del canale Reale. Lo scorso 17 agosto, il personale del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto impiegato nel ...

OSA : "PROBABILE InterVENTO MILITARE IN VENEZUELA”/ Quando Trump disse : "Perché non attacchiamo Maduro?" : Organizzazione Stati Americani "INTERVENTO MILITARE in Venezuela probabile”. Ultime notizie, il dittatore Maduro ha i giorni contati? Le parole del segretario dell'OSA(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:38:00 GMT)

Arrestato l'uomo che stuprò una donna a due passi dal ministero dell'Interno : Un romeno di 37 anni, Suli Damian Danut, è stato Arrestato la notte scorsa perché ritenuto responsabile dello stupro di una 50enne in via Agostino Depretis, nei pressi del Viminale, nella notte fra il 13 ed il 14 settembre. Il personale della Squadra Mobile, del Servizio Centrale Operativo, del Commissariato Viminale e della Polizia Scientifica ha dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura ...

Inter - Lautaro Martinez verso il forfait anche contro il Tottenham : Come riporta La Gazzetta dello Sport , l'ematoma è fastidioso e lo staff medico nerazzurro non vuole correre rischi.

Pecchia : 'Modric è prezioso. Buon segno che voglia l'Inter' : Fabio Pecchia , ex assistente di Rafa Benitez al Napoli e al Real Madrid, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Luka Modric e del suo possibile passaggio all'Inter: ' Luka è prezioso . In campo ha la fiducia dei compagni, fuori porta armonia tra i big. Vuole l'Inter? Buon segno per il nostro calcio. ...

Pd - Renzi : “Basta polemiche Interne”. Ma poi attacca i suoi : “Fuoco amico ha colpito il Matteo sbagliato” : “Basta polemiche interne al Pd, pensiamo a fare opposizione”. È l’appello di Matteo Renzi dal palco della Festa dell’Unità di Torino dove ha ricevuto l’abbraccio dei militanti del partito senza però rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Renzi si è anche rivolto alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, chiedendole di “combattere insieme per farsi restituire i 40 milioni destinati alle periferie che il governo attuale ha ...

Uragano Florence - alluvioni catastrofiche nel Nord Carolina : case allagate fino al 2° piano - Intere comunità potrebbero essere spazzate via [LIVE] : 1/24 ...

General Mobile GM 9 Pro è ufficiale con Android One e specifiche Interessanti : General Mobile GM 9 Pro è stato ufficialmente svelato: scopriamo caratteristiche tecniche, immagini e dettagli del nuovo smartphone Android One di fascia media. L'articolo General Mobile GM 9 Pro è ufficiale con Android One e specifiche interessanti proviene da TuttoAndroid.

Modric ed i suoi nuovi problemi col Fisco che lo “riavvicinano” all’Inter : Luka Modric alle prese con nuove batoste che arrivano dal Fisco spagnolo, la tassazione è stato uno dei motivi dell’addio di CR7 alla Liga Luka Modric continua ad avere problemi col Fisco spagnolo, un po’ come accadde a Cristiano Ronaldo. Modirc dopo aver pagato ben 2,1 milioni di euro relativi alle tasse nel 2013 e nel 2014, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, sarebbe stato sanzionato anche per l’esercizio del 2012 ...

Maurizio Costanzo Intervista Fedez : "Sono diventato ciò che ho sempre odiato. Chiara? È la mia medicina" : "Non c'è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia, c'è sempre stata un'urgenza espressiva e la voglia di ampliare il proprio pubblico, non c'è mai stata la ricerca della fama in sé il successo mi ha cambiato, mi ha reso ciò che sono, inevitabilmente, nel bene e nel male". Oggi il successo ha reso Fedez uno dei rapper italiani più noti. Ospite a L'intervista di Maurizio Costanzo, il signor ...

Il mistero di Cesiomaggiore : svastiche - demoni ed esoterismo. Chi è Erostrato? La satanista Jennifer Crepuscolo Interpreta le lettere del ... : Ecco cosa ci ha detto: Jennifer, come sei venuta a conoscenza del caso Erostrato? 'Il mio interesse per il caso Erostrato è nato recentemente, a seguito delle diverse notizie di cronaca, notizie che ...