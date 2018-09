Insulti sui social a Chiara Bordi - la 18enne disabile candidata a Miss Italia - People - Spettacoli : 'A me mancherà un piede, ma a lei cuore e cervello' Così Chiara Bordi, 18enne di Tarquinia che parteciperà a Miss Italia e sarà la prima al concorso a presentarsi con una protesi alla gamba, ha ...

Inter-Parma - Dimarco : "Il gol? Dispiace - sono interista". E sui social piovono Insulti : "Dispiace avere segnato a loro perché sono interista". Quel gol all'Inter Federico Dimarco ce lo aveva scritto nel destino. Non era nei titolari schierati da D'Aversa a San Siro e se un infortunio non ...

Insulti alla miss senza gamba sui social : 'Ti votano perché sei storpia'. Ma il web insorge : 'Fai schifo vattene a casa, ti votano perché sei storpia', scrive su facebook la sedicente Mirella Improta. È uno degli odiatori seriali di Facebook che prendono di mira Chiara Bordi, la 18enne ...

Insulti alla miss senza gamba sui social : 'Ti votano perché sei storpia'. Ma il web insorge : E mi dispiace il fatto che le sia arrivato come messaggio il 'votatemi perché sono storpia' e non il 'guardatemi, mi manca un piede ma non ho paura di mostrarmi al mondo'. Cosa che molte persone ...

Juventus - Bonucci e i figli ancora presi di mira sui social : minacce e Insulti : Immediata è arrivata anche la risposta del giocatore: 'Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa ...

Asilo Papero Giallo - gli Insulti e le violenze delle maestre sui bambini : calci - pugni e bestemmie. Ecco l'inferno a cui erano sottoposti i bimbi : «Così fate una bella coppia di cogl? Sai che somigli a mamma, Marta? Hai la stessa faccia da ca? Pure tu, pure tu, identica! La stessa faccetta da ca? di...

Insulti sui social alla Curia che vuole accogliere i migranti della Diciotti : La Curia tarantina ha subito aspre critiche e Insulti tramite i social network dopo la disponibilità manifestata dall'arcivescovo Filippo Santoro ad accogliere nelle strutture della Diocesi parte dei ...

Belen Rodriguez - foto sensuale davanti al jet privato. Pioggia di Insulti sui social : «Che cafonata» : Una semplice foto, ma che ha avuto il potere di scatenare una bufera social. Quella che la showgirl di origini argentine Belen Rodriguez ha postato su Instagram qualche giorno fa: lei s è...

Belen - foto sensuale davanti al jet privato. Pioggia di Insulti sui social : «Che cafonata» : Una semplice foto, ma che ha avuto il potere di scatenare una bufera social. Quella che la showgirl Belen Rodriguez ha postato su Instagram qualche giorno fa: lei s è fatta ritrarre in una...

Aggressioni - minacce e Insulti : gli episodi di razzismo sui treni - : Sono stati numerosi i casi che si sono verificati a bordo dei convogli italiani. Dai pestaggi agli annunci offensivi, fino alle denunce poi rivelatesi false e alle fake news che riguardavano ...

Aggressioni - minacce e Insulti : gli episodi di razzismo sui treni : Aggressioni, minacce e insulti: gli episodi di razzismo sui treni Sono stati numerosi i casi che si sono verificati a bordo dei convogli italiani. Dai pestaggi agli annunci offensivi, fino alle denunce poi rivelatesi false e alle fake news che riguardavano passeggeri stranieri. Ecco alcuni episodi degli ultimi ...

Annuncio razzista sul treno - sui social Insulti al passeggero che ha denunciato : "Radical chic - portali a casa tua i reietti" : Moltissimi i commenti negativi, a volte feroci, contro il viaggiatore che ha raccontare del messaggio razzista. Lui risponde così: "E' la nuova Italia salviniana"

Occhio agli Insulti tra tifosi sui social - è nato il Daspo digitale : In Serie A è in arrivo il Daspo digitale contro i tifosi che insultano troppo pesantemente sui social network e non solo: i club saranno in grado di monitorare il comportamento dei supporter e prendere provvedimenti anche pesanti, come il blocco dell'abbonamento. L'articolo Occhio agli insulti tra tifosi sui social, è nato il Daspo digitale proviene da TuttoAndroid.

Daspo digitale - i club potranno proibire l'accesso allo stadio in caso di Insulti sui social. Ma c'è il rischio censura : Come riferisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport , gli appassionati di calcio dovranno prestare da oggi molta più attenzione anche a quello che scrivono della propria squadra attraverso i ...