Insulti sui social a Chiara Bordi | la 18enne disabile candidata a Miss Italia - People

Inter-Parma - Dimarco : "Il gol? Dispiace - sono interista". E sui social piovono Insulti : "Dispiace avere segnato a loro perché sono interista". Quel gol all'Inter Federico Dimarco ce lo aveva scritto nel destino. Non era nei titolari schierati da D'Aversa a San Siro e se un infortunio non ...

Insulti alla miss senza gamba sui social : 'Ti votano perché sei storpia'. Ma il web insorge : 'Fai schifo vattene a casa, ti votano perché sei storpia', scrive su facebook la sedicente Mirella Improta. È uno degli odiatori seriali di Facebook che prendono di mira Chiara Bordi, la 18enne ...

Insulti alla miss senza gamba sui social : 'Ti votano perché sei storpia'. Ma il web insorge : E mi dispiace il fatto che le sia arrivato come messaggio il 'votatemi perché sono storpia' e non il 'guardatemi, mi manca un piede ma non ho paura di mostrarmi al mondo'. Cosa che molte persone ...

Juventus - Bonucci e i figli ancora presi di mira sui social : minacce e Insulti : Immediata è arrivata anche la risposta del giocatore: 'Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa ...

Asilo Papero Giallo - gli Insulti e le violenze delle maestre sui bambini : calci - pugni e bestemmie. Ecco l'inferno a cui erano sottoposti i bimbi : «Così fate una bella coppia di cogl? Sai che somigli a mamma, Marta? Hai la stessa faccia da ca? Pure tu, pure tu, identica! La stessa faccetta da ca? di...

Insulti sui social alla Curia che vuole accogliere i migranti della Diciotti : La Curia tarantina ha subito aspre critiche e Insulti tramite i social network dopo la disponibilità manifestata dall'arcivescovo Filippo Santoro ad accogliere nelle strutture della Diocesi parte dei ...

Belen Rodriguez - foto sensuale davanti al jet privato. Pioggia di Insulti sui social : «Che cafonata» : Una semplice foto, ma che ha avuto il potere di scatenare una bufera social. Quella che la showgirl di origini argentine Belen Rodriguez ha postato su Instagram qualche giorno fa: lei s è...

Belen - foto sensuale davanti al jet privato. Pioggia di Insulti sui social : «Che cafonata» : Una semplice foto, ma che ha avuto il potere di scatenare una bufera social. Quella che la showgirl Belen Rodriguez ha postato su Instagram qualche giorno fa: lei s è fatta ritrarre in una...

Aggressioni - minacce e Insulti : gli episodi di razzismo sui treni - : Sono stati numerosi i casi che si sono verificati a bordo dei convogli italiani. Dai pestaggi agli annunci offensivi, fino alle denunce poi rivelatesi false e alle fake news che riguardavano ...

Aggressioni - minacce e Insulti : gli episodi di razzismo sui treni : Aggressioni, minacce e insulti: gli episodi di razzismo sui treni Sono stati numerosi i casi che si sono verificati a bordo dei convogli italiani. Dai pestaggi agli annunci offensivi, fino alle denunce poi rivelatesi false e alle fake news che riguardavano passeggeri stranieri. Ecco alcuni episodi degli ultimi ...

Annuncio razzista sul treno - sui social Insulti al passeggero che ha denunciato : "Radical chic - portali a casa tua i reietti" : Moltissimi i commenti negativi, a volte feroci, contro il viaggiatore che ha raccontare del messaggio razzista. Lui risponde così: "E' la nuova Italia salviniana"

Occhio agli Insulti tra tifosi sui social - è nato il Daspo digitale : In Serie A è in arrivo il Daspo digitale contro i tifosi che insultano troppo pesantemente sui social network e non solo: i club saranno in grado di monitorare il comportamento dei supporter e prendere provvedimenti anche pesanti, come il blocco dell'abbonamento. L'articolo Occhio agli insulti tra tifosi sui social, è nato il Daspo digitale proviene da TuttoAndroid.

Daspo digitale - i club potranno proibire l'accesso allo stadio in caso di Insulti sui social. Ma c'è il rischio censura : Come riferisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport , gli appassionati di calcio dovranno prestare da oggi molta più attenzione anche a quello che scrivono della propria squadra attraverso i ...

Arezzo - un cacciatore muore in una battuta di caccia e sui social fioccano gli Insulti : La stagione venatoria non è ancora iniziata, ma le doppiette in Toscana hanno già fatto una vittima. Mauro Ceccherini, sessantenne di Laterina (centro in provincia di Arezzo) nei giorni scorsi era uscito per una battuta di selezione al cinghiale nei boschi de La Mannassa, ma è rimasto vittima di un terribile incidente che gli è costato la vita. Il dolore della moglie e dei due figli dell'uomo è stato reso ancora più straziante dai commenti ...