Inghilterra | il Liverpool colpisce ancora | Tottenham al tappeto

Calciomercato Roma : Alisson - tutto fatto col Liverpool. Il brasiliano partito per l' Inghilterra : Il netto vantaggio del Liverpool, guadagnato con una offerta da oltre 70 milioni di euro inclusi i bonus, è diventato ormai abissale e prossimo alla chiusura della trattativa. I Reds si sono ...

In Inghilterra : 'La Roma accetta l'offerta del Liverpool per Alisson' : TORINO - Alisson Becker è sempre più vicino al Liverpool. I Reds avrebbero trovato l'accordo con la Roma per la cessione del portiere brasiliano. A riferirlo sono i media britannici, tra cui il 'Times'...