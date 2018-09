Indimenticabile Califano | oggi avrebbe 80 anni

ladige

: Indimenticabile #FrancoCalifano, oggi avrebbe compiuto 80 anni - Agenzia_Ansa : Indimenticabile #FrancoCalifano, oggi avrebbe compiuto 80 anni - Ateoman2009 : RT @Agenzia_Ansa: Indimenticabile #FrancoCalifano, oggi avrebbe compiuto 80 anni - paoloigna1 : RT @giorgiansa: Indimenticabile Franco Califano, oggi avrebbe compiuto 80 anni #14settembre -

(Di sabato 15 settembre 2018) E allora perché non organizzarla nel giorno del suo compleanno? Per questa grande festa ho pensato di riunire amici, fan club, personaggi del mondo dello sport come l'allenatore della nazionale ...