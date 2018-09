Incidente in moto | muore Peppe Vona FOTO

Incidente sulla Marecchiese auto-moto - deceduto un uomo : Da una prima ricostruzione l'auto stava procedendo in direzione Rimini e si apprestava a svoltare a sinistra in via della Scienza. Da dietro è giunto lo scooter che non si è accorto della manovra ...

Palermo - Francesco morto a 36 anni in un Incidente con la moto. Su Fb : “Addio gigante buono” : Il ragazzo era in sella alla sua Kawasaki, poi lo scontro con una Mini Cooper: il 36enne è morto sul colpo. Lo strazio degli amici su Facebook: "Aveva deciso di vendere la moto". E ancora: "Non correva, era molto prudente".Continua a leggere

Incidente a Tremosine - scontro tra auto e moto : due feriti : Tremosine , Brescia, , 12 settembre 2018 - Grave Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi mercoledì 12 settembre in territorio di Tremosine , sull'alto garda. Un'auto e una motocicletta sono ...

Shawn Mendes - Incidente in motorino : Paura per Shawn Mendes, vittima di un incidente in scooter. A riportare l'inconveniente di giornata USA Today, con il giovane cantante canadese in sella ad un motorino noleggiato a Nashville.Per guardare chi avesse alle proprie spalle, Mendes ha perso in controllo del mezzo, ruzzolando pesantemente a terra. Secondo le prime indiscrezioni, il bel volto di Shawn avrebbe avuto la peggio, con alcune escoriazioni a segnarne i lineamenti. Su ...

Paternò. Incidente in moto Federico Del Popolo morto a 23 anni : Un Incidente stradale nei pressi del centro commerciale Etnapolis è stato fatale per un ragazzo catanese di soli 23 anni.

Incidente in moto vicino al centro commerciale : Federico muore a 23 anni : Lo schianto tremendo è avvenuto intorno alle 20.30 nei pressi di Etnapolis, nel catanese. Per la giovane vittima non c'è...

Pisa. Incidente in moto morto Andrea Nardo - stava andando a lavoro alla Piaggio : Tragico sinistro mortale a Pontedera. Andrea Nardo, 40 anni, dipendente della Piaggio, è morto all’altezza dell’intersezione tra viale America e via

Doppio Incidente sul Fasce - gravi due motociclisti : La domenica di bel tempo ha spinto molti a prendere la moto per un giro sulle strade dell'entroterra. Ma per due centauri la giornata si è conclusa prima sull'elicottero Drago dei vigili del fuoco e ...

Serramazzoni. Incidente in moto : morto il calciatore Alex Ranieri : Tragico Incidente stradale a Serramazzoni (Modena) in via San Dalmazio a Marano. Alex Ranieri è morto a soli 16 anni

Genova - schianto frontale : morto motociclista 25enne/ Ultime notizie - da chiarire la dinamica dell'Incidente : Genova, schianto frontale: morto motociclista 25enne. Ultime notizie Sestri Ponente, da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto all'alba di oggi.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 08:24:00 GMT)

Max Biaggi rompe il giuramento fatto al padre : dopo l'Incidente sale di nuovo in moto : Max Biaggi è tornato sulla moto. Si è trovato fianco a fianco con Loris Capirossi al Mugello , così come accaduto in tante stagioni di motomondiale. In sella alle loro Aprilia RSV4 sono scesi in pista ...

MotoGp Avintia - complicazioni per Rabat dopo l'Incidente a Silverstone : TORINO - La caduta a Silverstone nel corso delle FP4 e il successivo investimento da parte di Morbidelli costerà caro a Tito Rabat. l'incidente sembrava avergli provocato 'solo' una tripla frattura a ...

MotoGP – Tito Rabat trasferito all’ospedale di Barcellona dopo l’Incidente : l’aggiornamento sulle sue condizioni : Tito Rabat è stato trasferito all’ospedale di Barcellona, non è esclusa un’altra operazione nei prossimi giorni: in settimana la Ducati Avintia farà chiarezza in conferenza stampa Il terribile incidente che ha coinvolto Tito Rabat durante le FP4 di Silverstone è ancora negli occhi di tutti. Lo spagnolo è stato colpito dalla Honda di Morbidelli mentre si trovava a terra dopo una caduta. Il pilota della Ducati Avintia ha rimediato una tripla ...