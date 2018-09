In Sud Sudan si fa davvero la pace?

Sud Sudan - accordo di pace con ribelli : 3.26 Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, e il capo dei ribelli Riek Machar hanno firmato un accordo di pace in un vertice nella capitale etiope Addis Abeba. I due uomini hanno firmato il documento e si sono stretti la mano. I presidenti dell'Uganda e del Sudan erano presenti al summit, presieduto dal primo ministro etiope Abiy Ahmed.

Un aereo si schianta in Sud Sudan - tre sopravvissuti : uno è di Palermo : JUBA - Sono 18 le persone morte oggi - e tre di queste sono bambini - nello schianto di un aereo in un lago del Sud Sudan mentre altre tre, tra cui un medico italiano, sono sopravvissute. Ignota la ...

Cade aereo in Sud Sudan - almeno 21 morti : 14.59 almeno 21 persone sono morte nello schianto di un aereo in un lago del Sud Sudan. Tre i sopravvissuti, tra cui un medico italiano impegnato per un'organizzazione umanitaria, che è in buone condizioni di salute. Si tratta di Damiano Cantone, palermitano, che rientrerà presto in Italia. Gli altri sopravvissuti sarebbero secondo sommarie informazioni un altro uomo e un bimbo di 6 anni. Ignote al momento le cause della tragedia.

Sud Sudan - cade aereo : 21 morti. Medico italiano tra i 3 sopravvissuti : Impegnato in un'organizzazione umanitaria, è in grave condizioni. Il velivolo probabilmente sovraccarico

