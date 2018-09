Il toccante addio di Ariana Grande a Mac Miller video | “Ti ho adorato dal primo giorno

optimaitalia

(Di sabato 15 settembre 2018) C'è voluto qualcheper elaborare il lutto, prima che arrivasse un messaggio pubblico didia Mac, il suo ex compagno morto per presunta overdose lo scorso 7 settembre.Daldella sua scomparsa, la popstar ha preferito tacere sui social, scegliendo di pubblicare solo una foto del suo ex senza commentare la notizia.Poi, una settimana dopo, ha rotto il silenzio pubblicando su Instagram undi un loro momento privato, una cena durante la qualesi accorge di essere ripreso dalla fidanzata col cellulare e reagisce sorridendo e schermendosi.Ilè accompagnato da una dedica in cui si legge un commossodia Mac: unche sembra confermare la morte per overdose del ragazzo, visto il rifermento ai suoi demoni e al fatto che in passato la coppia avesse affrontato più volte insieme i suoi problemi. ...