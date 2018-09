Il tifone Mangkhut è arrivato nelle Filippine

Filippine : il tifone Mangkhut declassato a uragano di 4ª categoria - caos trasporti [GALLERY] : 1/10 AFP/LaPresse ...

ULTIM'ORA - Catastrofe sulle Filippine. Il tifone Mangkhut spazza via interi villaggi : Situazione drammatica nelle Filippine. Il tifone Mangkhut spazza via intere foreste e villaggi. Disastro con pochi precedenti. Uno dei tifoni più potenti di sempre si è abbattuto sulle Filippine...

tifone Mangkhut colpisce le Filippine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Non solo Florence - nelle Filippine arriva il tifone Mangkhut : venti fino a 250 Km/h - sarà il più potente dell’anno : Gli occhi del mondo sono puntanti sugli Stati Uniti, interessati in queste ore dall’arrivo del potentissimo Uragano Florence, che minaccia in particolare il North Carolina. Evacuazioni di massa e allerta massima. Tuttavia non è l’unico fenomeno estremo che si sta verificando nel nostro pianeta: le Filippine devono infatti fronteggiare il pericoloso tifone Mangkhut, conosciuto anche con il nome Ompong, atteso già nelle prossime ore ...

Filippine : Oxfam - tifone Mangkhut minaccia 4 mln di persone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Filippine : tifone Mangkhut vicino all'impatto. L'isola di Luzon sara' devastata : Sarà una catastrofe nelle Filippine. Isola di Luzon colpita in pieno a breve dal Tifone Mangkhut. Una vera e propria tempesta di vento e pioggia si sta abbattendo su Luzon, isola settentrionale...

Il potente tifone Mangkhut sta arrivando nelle Filippine : nelle prossime ore arriverà nelle Filippine il potente tifone Mangkhut (di cui qualcuno parla come di super-tifone, basandosi sulla classificazione di una delle diverse scale esistenti). Mangkhut (che nelle Filippine chiamano invece Ompong) è una tempesta tropicale che sta guadagnando sempre più velocità, The post Il potente tifone Mangkhut sta arrivando nelle Filippine appeared first on Il Post.

Supertifone Mangkhut : una furia di categoria 5 sta per abbattersi sulle Filippine : Manca poco all'impatto di Mangkhut sulle Filippine. Tifone alla massima potenza, iniziano i danni. Davvero spaventoso quanto sta per accadere sulle Filippine settentrionali ed in particolare...

Le Filippine si preparano al super tifone Mangkhut : Le Filippine si preparano a contrastare i devastanti effetti del super tifone Mangkhut (localmente denominato Ompong), che colpirà il paese in meno di 24 ore con venti fino a 255 chilometri all'ora e intense precipitazioni. Funzionari locali avvertono che più di cinque milioni di persone potrebbero

Il Super tifone Mangkhut minaccia le Filippine con venti di 205 km/h : oltre 4 milioni di persone a rischio [MAPPE] : 1/11 ...

Filippine - migliaia di persone in fuga per l'arrivo del tifone Mangkhut | Guarda le foto : Previste onde alte come un palazzo di quattro piani. Colpirà il Paese con venti fino a 255 chilometri all'ora e intense precipitazioni. Le principali preoccupazioni riGuardano poi le inondazioni e le frane nelle zone collinari

tifone Mangkhut prossimo alle Filippine : Andiamo nel Pacifico dove ha far paura c’è il Tifone Mangkhut, attualmente di categoria 5 con venti intorno ai 210 km/h e raffiche sino a 260 km/h. Nel corso delle prossime ore l’occhio del Tifone si avvicinerà alla parte settentrionale dell’Isola di Luzon, settore più popoloso delle Filippine. Il landfall è previsto intorno al 15 settembre. Le autorità locali hanno invitato la popolazione che si trova sulla traiettoria ...

Il super tifone Mangkhut ha quasi raggiunto le Filippine : si temono gravi danni : Il super tifone Mangkhut si dirige verso coste settentrionali delle Filippine, e nel fine settimana investirà Taiwan e Hong Kong, con venti a 240 nodi orari che fanno temere danni significativi alle infrastrutture e all’attività economica delle aree lungo la sua rotta. Mangkhut è stato classificato “super tifone” dall’Osservatorio meteorologico di Hong Kong. Il tifone dovrebbe abbattesi sulla provincia filippina di ...

Altro che Florence : sara' il supertifone Mangkhut il vero flagello - in Asia - ma ne parlano in pochi : Si teme un disastro eccezionale nel sud-est Asiatico. In arrivo il supertifone Mangkhut di categoria 5. Filippine allertate. Un vero e proprio flagello della natura si abbatterà entro meno di 24...