Il rito del silenzio | i libri per il weekend

IL ritoRNO DI COLOMBO/ Edizione straordinaria per un delitto : il film su Rete 4 (oggi - 15 settembre 2018) : Edizione straordinaria per un delitto - Il RITORNO di COLOMBO, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 15 settembre 2018. Nel cast: Peter Falk, William Shatner, alla regia Dennis Dugan.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 04:53:00 GMT)

Loretta Goggi/ Il ritorno da giudice dell'attrice - ecco la sua storia nel programma (Tale e Quale Show) : Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, torna come giudice di Tale e Quale Show in onda su Rai 1. Al suo fianco Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 21:04:00 GMT)

Napoli - il ritorno delle babygang : 16enne accoltellato dal branco : È giunto al Loreto mare un ragazzino dominicano del 2002 con ferite da coltello guaribili in dieci giorni, la cui mamma ha rifiutato il ricovero. Il ragazzino ha riferito di essere stato...

Manovra - l'Irpef può aspettare. Lega e 5 Stelle ritoccano la lista della spesa ma il conto a Giovanni Tria è di 16 miliardi : Ritocchi sì, rinunce assolutamente no. Al massimo, se un piccolo sacrificio deve essere fatto, allora meglio rimandare il taglio dell'Irpef, che non paga quanto la flat tax e il reddito di cittadinanza. Dalle scrivanie, separate, di Lega e 5 Stelle, dove si stanno facendo i conti sulla Manovra, arriva un piccolo segnale di "facilitazione" al lavoro del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, immerso nella ricerca delle coperture, ma ...

Lorenzo Riccardi nuovo tronista/ Uomini e donne : il grande ritorno del cobra dopo il no di Sara Affi Fella : Lorenzo Riccardi, dopo aver corteggiato Ludovica Valli e Sara Affi Fella, torna Uomini e donne come tronista. E' pronto a trovare l'amore e vorrebbe una donna come sua madre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:43:00 GMT)

Le notizie di calciomercato : il futuro di Pogba ed il ritorno di fiamma dell’Inter : Le notizie di calciomercato – Il mercato è festa ma le società non stanno con le mano in mano in vista della finestra di gennaio. Mino Raiola ha già le idee chiare in merito a come proseguirà la carriera di Paul Pogba, uno dei gioielli del suo roster: il centrocampista francese, dopo la Serie A e la Premier League, sembra avviato verso la Lega spagnola. Stando a quanto rivela il Manchester Evenings, l’agente del giocatore avrebbe ...

Le notizie del giorno : l’orario di Samp-Fiorentina - la penalizzazione al Chievo ed il ritorno di Joao Pedro : Le notizie del giorno – Inizio di stagione positivo in casa Cagliari, i rossoblu nelle prime tre giornate hanno conquisto 4 punti e sembrano in grado di poter disputare una stagione tranquilla ma è ancora presto per effettuare i primi bilanci. Adesso per il Cagliari un osso durissimo, il Milan di Gennaro Gattuso. Ma in vista del prossimo turno di campionato è pronta un’arma in più, si tratta di Joao Pedro che il 15 settembre sconterà ...

Pussy Riot - grave per intossicazione da farmaci il marito di una delle attiviste. La moglie : “Possibile avvelenamento” : E’ ricoverato in ospedale dall’11 settembre ma, dicono i medici, fuori pericolo di vita Piotr Verzilov, marito di Nadia Tolokonnikova, una delle ragazze del gruppo anti-Putin Pussy Riot. La causa del malore, come riporta la testata online Meduza, sarebbe l’assunzione di sostanze anticolinergiche. Ciò che i familiari sospettano, però, è che l’uomo non abbia ingerito il cocktail di farmaci volontariamente: “Potrebbe ...

Uomini e Donne – Mara Fasone prima e dopo i ritocchini estetici : il drastico cambiamento della tronista [GALLERY] : Mara Fasone ed i ritocchini estetici, la nuova tronista di ‘Uomini e Donne’ prima e dopo l’intervento del chirurgo: le foto a confronto Mara Fasone è la nuova tronista di ‘Uomini e Donne‘. prima di essere eletta nell’ambito ruolo della trasmissione di Maria De Filippi, la bellissima 26enne palermitana però era un po’ diversa da come appare oggi in tv. I lineamenti del viso di Mara negli anni si ...

Tumore al seno : gli screening non riducono la mortalità - è merito delle terapie : Secondo una ricerca pubblicata sull’International Journal of Cancer, condotta su donne norvegesi tra i 30 e 89 anni di età, colpite da cancro al seno tra il 1987 e il 2010, il merito del minor numero di vittime del Tumore non sarebbe degli esami di screening, ma delle terapie che sono migliorate. Lo studio ha messo a confronto il numero di morti prima e dopo l’introduzione dei programmi di screening: è emerso che il calo della ...

De Vrij ed il racconto di Lazio-Inter - la gara della discordia : “non ho favorito i nerazzurri” : Stefan De Vrij ha parlato della gara tra Lazio ed Inter che ha sancito l’approdo in Champions League dei nerazzurri Stefan De Vrij, difensore dell’Inter da poche settimane, ha parlato al Corriere dello sport del suo passaggio estivo in nerazzurro, arrivando dalla Lazio. Il calciatore olandese è stato al centro di mille discussioni a seguito dello scontro diretto proprio tra Inter e Lazio che ha deciso la qualificazione in ...

Ue : prolungate di sei mesi sanzioni per azioni che minacciano integrità territoriale dell'Ucraina : Altre misure dell'Unione europea in risposta alla crisi ucraina includono sanzioni economiche destinate a settori specifici dell'economia russa, attualmente in vigore fino al 31 gennaio, e misure ...

Russia - grave il marito di una delle Pussy Riot : "L'hanno avvelenato" : È in ospedale, in gravi condizioni, Piotr Verzilov, marito di un'esponente delle Pussy Riot (band musicale russa anti-Putin) e lui stesso attivista. L'uomo è ricoverato nel reparto di Tossicologia di un ospedale di Mosca. Secondo sua moglie, Nadia Tolokonnikova, "potrebbe essere stato avvelenato". Verzilov lo scorso luglio finì su tutti i giornali perché, insieme a tre Pussy Riot, fece irruzione in campo durante la finale dei Mondiali. Per ...