Il Presidente Dem Orfini | “Sciogliamo il Pd e rifondiamolo”

MATTARELLA : LIBERTÀ DI STAMPA TUTELA DEMOCRAZIA/ Fnsi ringrazia il Presidente della Repubblica : MATTARELLA: "STAMPA elemento fondamentale della DEMOCRAZIA". Ultime notizie, il Presidente della Repubblica continua:"Mezzogiorno, battaglia meritoria"(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:56:00 GMT)

Festà dell'Unità - il Presidente della Camera Fico strappa applausi ai dem : Accoglienza calorosa per il presidente della Camera Roberto Fico alla Festa dell'Unità di Ravenna. applausi e abbracci da parte dei militanti dem per il pentastellato, le cui posizioni politiche su ...

Il Napoli replica a De Magistris : 'Critica il Presidente per nascondere inadempienze e ritardi' : ... del lavoro svolto dal presidente De Laurentiis nel territorio della città: l'attività svolta dal Napoli genera interesse nazionale e internazionale, crea posti di lavoro, produce un'economia indotta ...

Presidente Microsoft : 'Democrazie sotto attacco di hacker stranieri' - : Il numero uno del colosso americano, Brad Smith, avverte: "Entità straniere stanno lanciando attacchi per seminare discordia". La compagnia ha annunciato di aver scoperto pirati informatici legati al ...

Giorgio Parisi nuovo Presidente dell'Accademia dei Lincei : Il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, ha firmato il decreto per l'approvazione della nomina di Giorgio Parisi a nuovo presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei, la più antica accademia scientifica del mondo. Vice presidente per il prossimo triennio è Roberto Antonelli.L'Accademia si era espressa il 22 giugno scorso e Giorgio Parisi aveva espresso il suo desiderio di "spingere al massimo ...

L’ex Presidente catalano Carles Puigdemont è tornato in Belgio : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è tornato in Belgio sabato mattina dopo essere stato per quattro mesi in Germania, dove era stato arrestato lo scorso 25 marzo. Puigdemont, che continua a essere uno dei leader più importanti del movimento indipendentista The post L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è tornato in Belgio appeared first on Il Post.

Torino - quale futuro per Adem Ljajic? Ed El Shaarawy? Risponde (schietto) il Presidente Cairo : Adem Ljajic ed il suo futuro stanno tenendo banco in queste ore in casa Torino, il patron Cairo ha spiegato la situazione “Ljajic? Siamo felici di tenerlo, ha fatto un buon campionato, non vedo perché dovremmo privarci di lui”. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, taglia corto in merito alla possibile cessione di Adem Ljajic. Il calciatore serbo resterà ai granata, ha dichiarato il patron durante la presentazione del nuovo ...

Pd - il Tribunale all'ex Presidente del Senato Grasso : «Paghi ai dem 83mila euro». Lui : farò ricorso : L'ex presidente del Senato Pietro Grasso dovrà versare 82mila euro al Pd. Lo ha intimato il Tribunale di Roma che ha emesso un decreto ingiuntivo. La cifra corrisponde alle quote...

Il dem Lorenzo Guerini eletto Presidente del Copasir : Va al partito di Matteo Renzi la presidenza del Copasir. Lorenzo Guerini è stato eletto presidente del Comitato parlamentare di

Carles Puigdemont - l’ex Presidente catalano verso l’estradizione. Manca solo il via libera della corte federale tedesca : Carles Puigdemont verso l’estrazione. La corte d’Appello dello Schleswig-Holstein ritiene che la consegna dell’ex presidente catalano, fermato in Germania il 25 marzo scorso, alla Spagna sia ammissibile per il reato di malversazione, ma non per quello di ribellione. La decisione finale spetterà comunque alla corte di giustizia federale. Puigdemont era stato fermato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera fra ...

L’ex Presidente catalano Carles Puigdemont potrà essere estradato in Spagna per malversazione : Un tribunale tedesco ha stabilito che L’ex presidente catalano Carles Puigdemont, che è ricercato in Spagna e dalla fine di marzo si trova in Germania, potrà essere estradato in Spagna per malversazione, cioè per uso irregolare di fondi pubblici, ma The post L’ex presidente catalano Carles Puigdemont potrà essere estradato in Spagna per malversazione appeared first on Il Post.