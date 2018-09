Il Parma sorprende l' Inter | l' ex Dimarco stende 1-0 i nerazzurri

ilgiornale

: Serie A, clamoroso a San Siro: Dimarco sorprende l'Inter, è 1-0 Parma - Ultime Notizie Calcio -… - UNotizieCalcio : Serie A, clamoroso a San Siro: Dimarco sorprende l'Inter, è 1-0 Parma - Ultime Notizie Calcio -… - giulianigiova : RT @occhioallospot: Giovane donna seviziata e stuprata per ore. Uno degli aguzzini è a casa ai domiciliari; l’altro è in carcere. Quello fu… - sportface2016 : VIDEO #InterParma | Che magia di #Dimarco: gol all'incrocio dei pali -

(Di sabato 15 settembre 2018) La carica dei quasi 60.000 spettatori non è riuscita a dare quella spinta necessaria all'per poter vincere contro il. I ducali hanno espugnato per 1-0 il Meazza grazie all'eurogol dell'ex canterano, e ancora di proprietà dei, Federicoche all'80' ha fatto partire un bolide di sinistro che non ha lasciato scampo ad Handanovic. A dire il vero l'ha dominato la partita ma la bravura di Sepe, dei difensori del, un po' di sfortuna e l'imprecisione dei giocatorinon hanno permesso di segnare, con gli avversari che alla prima vera occasione della partita hanno punito i padroni di casa. Con questo successo i ducali salgono a quota 4 punti proprio come l'che non si avvicina nel migliore dei modi alla sfida in Champions League contro il Tottenham, che oggi ha perso per 2-1 in casa contro il Liverpool. Servirà una pronta reazione per ...