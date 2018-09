Il Parma beffa l' Inter a San Siro

Inter-Parma 0-1 - Dimarco beffa Spalletti : nerazzurri già in crisi : MILANO - Altro che anti-Juve, l'Inter è già in crisi dopo 4 turni ed è emblematico il fatto che a far scattare l'allarme rosso sia Federico Dimarco, classe 1997, prodotto del vivaio nerazzurro ...