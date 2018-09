Il Papa sul populismo | L' unico possibile è quello cristiano

Unimpresa Sicilia ringrazia il Papa per la sua presenza sul territorio siciliano : Una presenza forte e carismatica quella di sua Santita' Mario Bergoglio, un messaggio chiarissimo alla politica sulla necessita' di interventi mirati costruttivi , sul territorio , atti ad arginare ...

Vendola : 'Rimasi 5 mesi all'estero per insulti leghisti e grillini - sinistra ascolti Papa' : In occasione di Proxima, il Festival nazionale ideato da sinistra Italiana - LeU a Torino, nella serata di questo venerdì 14 settembre si è svolto un dibattito al quale, fra gli altri, è intervenuto Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia e gia' segretario nazionale di SEL, il quale ha parlato di diritti civili e di famiglie arcobaleno. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Vendola: 'Attenzione all'uso violento del ...

Papa : 'Abusi sono voragine spirituale'. Sistina - s'indaga sul coro : Si tratta di quella sul coro della cappella Sistina, nota al mondo nei secoli per gli immortali affreschi di Michelangelo. Ebbene l'indagine in questione non è su colori e suoni, ma è di ben altro ...

Don Biancalani scrive al Papa : 'Troppi insulti per accoglienza profughi' : Don Massimo Biancalani, il sacerdote pistoiese balzato agli onori della cronaca per l'accoglienza dei profughi, non ci sta a ricevere insulti sui social e per questo motivo ha deciso di scrivere a Papa Francesco. Da tempo, il religioso è impegnato sul territorio nell'accoglienza dei profughi attraverso la collaborazione del Comitato parrocchiale di Vicofaro e Ramini. Nell'introduzione della missiva, il sacerdote si è rivolto a Papa Francesco ...

Dati sconvolgenti sulla pedofilia anche dalla Germania. Il Papa convoca un comitato di crisi : Il cardinale Donald Wuerl torna a Roma per la seconda volta nel giro di una settimana, pronto a rimettere il suo mandato di arcivescovo di Washington. Non si tratta di un effetto del "rapporto Viganò", ma l'esito del lavoro dell'Attorney General della Pennsylvania Josh Shapiro in cui Wuerl è stato pesantemente criticato per la gestione dei casi di abusi sessuali quando era arcivescovo di Pittsburgh.Wuerl è stato ricevuto ...

Il Papa va in Giappone - ma prima presiederà il summit in Vaticano sulla pedofilia : Roma. Il Papa ha in programma un viaggio in Giappone nel 2019. L'ha annunciato questa mattina al termine dell'udienza concessa all'Associazione “Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai”, i cui rappresentanti sono stati ricevuti alle 9 nell'Auletta dell'Aula Paolo VI. Un viaggio dal carattere simbolico molt

L'elogio del Papa su "lavoro e genio creativo" e la risposta di Crouch sulle riforme di mercato e politiche sociali : "Lavoro e genio creativo per un nuovo ordine economico", ha detto di recente Papa Francesco (intervista a "Il Sole 24 Ore", 7 settembre). Sono indicazioni importanti. Riprendono i temi della sua enciclica "Laudato si'" sulla "cura della casa comune", per lavoro e dignità, persona, sviluppo e giustizia sociale e della "Evangelii Gaudium" ("La vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un ...

Biancalani scrive a Papa - contro insulti e chiusura del suo centro : Non ce la fa più don Massimo Biancalani da Pistoia a sopportare tutto il fango che gli viene gettato addosso da ogni dove, per la sola colpa di fare del bene. Almeno questa è la sua versione.Dopo la chiusura del suo centro d"accoglienza a causa di varie (e non certo trascurabili) irregolarità, il parroco ha deciso di muovere una controffensiva contro i suoi haters, che continuano ad accanirsi in modo inspiegabile contro di lui.E quindi decide di ...

George Papadopoulos - ex consigliere di Trump - è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI sulla Russia : George Papadopoulos, ex consigliere del presidente americano Donald Trump, è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI durante le indagini sulle ingerenze russe nelle ultime elezioni presidenziali americane. La pena è molto contenuta perché da diversi The post George Papadopoulos, ex consigliere di Trump, è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI sulla Russia appeared first on Il Post.

Papa Francesco - lezioncina a Matteo Salvini sul Sole 24 Ore : 'Gli immigrati in fuga dalla miseria...' : Papa Francesco torna a criticare l'operato del governo , seppur senza citarlo, sulla questione migranti e questa volta lo fa dalle colonne de Il Sole 24 ore con una lezione di economia : 'L'agire economico è sempre un fatto etico. Non è più possibile che gli operatori economici non ascoltino il grido dei poveri'. E poi consiglia l'Europa su come muoversi: 'L' Europa ha ...

MotoGp – Petrucci - la visita al Vaticano e il Gp di San Marino : Danilo sincero ed esilarante sull’incontro con Papa Francesco : Danilo Petrucci commenta l’incontro con Papa Francesco tra le risate e le emozioni: le sensazioni del ternano Pramac alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini E’ tutto pronto per l’attesissimo appuntamento del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, valido per la tredicesima tappa del Mondiale 2018 di MotoGp. Tanti pre-event, ieri, tra divertimento e forti emozioni: se Lorenzo ha guidato un veicolo ...

Trump evita l’affondo sullo scandalo abusi sessuali : "Francesco il Papa migliore che lo possa gestire" : Pur occupato con "talpe" anonime interne all'Amministrazione che scrivono editoriali sul New York Times o che "passano" valutazioni e giudizi terribili su di lui, travasandoli direttamente dalla Casa Bianca nel nuovo libro di Bob Woodword , Fury, Donald Trump è intervenuto ieri sulla gestione della crisi degli abusi del clero cattolico da parte di Papa Francesco. E ha affermato che il Pontefice sta gestendo la situazione è comunque ...

Sophie - la figlia di Pietro Taricone - per la prima volta sul red carpet con mamma Kasia e Domenico Procacci. «È identica al papà» : La prima volta della piccola Sophie sul red carpet ed è impossibile non pensare a papà Pietro Taricone . La figlia dell'attore ed ex gieffino, scomparso il 29 giugno 2010 in seguito a un incidente in ...