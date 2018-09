Il Papa ai mafiosi | cambiate | convertitevi! O sarete persi

Papa Francesco - "non si può credere ed essere mafiosi". "Populismo non susciti contese" : "Ai mafiosi dico: cambiate! Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo! Altrimenti, la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte": questo l'appello di Papa Francesco lanciato nel corso della commemorazione a Palermo per il 25 anni dall'assassinio di Don Pino Puglisi da parte della mafia. “Oggi ...

Papa : a mafiosi dico "convertitevi!" : 12.15 "Quando morì, nel giorno del suo compleanno, don Puglisi coronò la sua vittoria col sorriso, quel sorriso che non fece dormire il suo uccisore. C'era una specie di luce, disse". Così Papa Francesco, a Palermo, ricorda il sacerdote ucciso 25 anni fa dalla mafia. Don Pino "sapeva di richiare, ma sapeva soprattutto che il pericolo vero è vivacchiare tra comodità e scorciatoie", dice Francesco. "Non si può credere in Dio ed essere ...