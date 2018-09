Il Papa ai giovani | siate liberi e denunciate sfruttamento e malaffare

Papa : giovani - siete albe di speranza : 19.07 "Voi in piedi,scusatemi se vi ho parlato seduto, ma le caviglie mi facevano male". Così Papa Francesco ai giovani a Palermo, ultima tappa in Sicilia. "Per essere costruttori di futuro vanno anche detti dei no: no al muro dell' omertà, un 'ecomostro' che va demolito per edificare un avvenire abitabile. No alla mentalità mafiosa, all'illegalità, alla logica del malaffare,veleni corrosivi della dignità umana.No a violenza: chi la usa non è ...

Palermo : attesi 5mila giovani a piazza Politeama per il Papa : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Un vero e proprio happening di festa e di gioia. Sono 5mila i giovani attesi a piazza Politeama, a Palermo, sabato per l'ultimo appuntamento della visita pastorale del Papa in occasione del XXV anniversario del martirio del Beato don Pino Puglisi per mano mafiosa. Arri

Papa : "Tanti suicidi tra i giovani - manca passione" : "Quando leggo le notizie sui suicidi dei giovani , e sono tanti, ma cosa è successo lì? Almeno posso dire che in quella vita mancava 'passione' , qualcuno non ha saputo seminare le passioni per vivere"...

Papa : "Tanti suicidi tra i giovani - manca passione" : Città del Vaticano, ,5 set. -, AdnKronos, - "Quando leggo le notizie sui suicidi dei giovani, e sono tanti, ma cosa è successo lì? Almeno posso dire che in quella vita mancava 'passione', qualcuno non ...

Papa : troppi suicidi dei giovani - il mondo ha bisogno di vivere con passione : Nei giovani a volte manca la passione di vivere perché nessuno l'ha seminata. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza alcuni motociclisti che prenderanno parte al prossimo Gran Premio Octo di ...

Papa Francesco : ai giovani - 'la libertà non è una corsa alla cieca ma la capacità di discernere la meta' : 'Il mondo ha bisogno della vostra libertà di spirito, del vostro sguardo fiducioso sul futuro, della vostra sete di verità, di bontà e di bellezza'. Così Papa Francesco nel messaggio inviato a mons. Piotr ...

Il messaggio di Papa Francesco ai giovani : "Siate protagonisti nel bene" : Ai 100 mila arrivati a Roma ha dato parole di esortazione e coraggio. Pensando ai migranti e ai rifugiati, un invito all'accoglienza

#SiamoQui : i giovani italiani con Papa Francesco. Il bilancio degli incaricati regionali dopo l'evento di Roma : Nel suo discorso, infatti , Bergoglio ha chiamato in causa anche gli adulti e il mondo ecclesiale , stigmatizzando il clericalismo . " Ci ha detto che la Chiesa senza testimonianza è solo fumo: ...

Il Papa ai giovani : "No alla cultura di morte e disprezzo dell'altro" : "Rinunciare al male significa dire no alle tentazioni, al peccato, a Satana. Più in concreto, significa dire no a una cultura della morte". Così Papa Francesco ha concluso i due giorni di incontri con i giovani, all'Angelus in piazza San Pietro.

Il Papa ha salutato in piazza San Pietro i giovani delle diocesi italiane : ... perché il male si diffonde dove mancano cristiani audaci che si oppongono con il bene, "camminando nella carità", secondo il monito di San Paolo.» Autore Fiorenza Gentileschi Categoria Cronaca

Roma invasa dai giovani per il Papa : "No alla cultura della morte" : Papa Francesco, questa mattina, ha incontrato i circa settantamila giovani arrivati a Roma in pellegrinaggio.Un evento, quello svoltosi nelle giornate di ieri e di oggi, promosso dalla Conferenza episcopale italiana in vista del Sinodo sui giovani dei vescovi previsto per il prossimo ottobre.Sorrisi, cori ed entusiasmi hanno accolto l'ingresso di Bergoglio all'interno del Circo Massimo, a Roma. Nel corso dell'Angelus, il pontefice argentino ha ...

San Pietro - 90.000 giovani in piazza. Il Papa : 'Non basta non odiare' : Novantamila in piazza San Pietro e in Via della Conciliazione per incontrare il Papa. A bordo della Papamobile apreta, Francesco è entrato in piazza per il nuovo incontro con i giovani italiani, dopo ...

San Pietro - 90.000 giovani in piazza. Il Papa : «Non basta non odiare» : Novantamila in piazza San Pietro e in Via della Conciliazione per incontrare il Papa. A bordo della Papamobile apreta, Francesco è entrato in piazza per il nuovo incontro con i...

Papa - 90mila giovani in piazza San Pietro : «Siate protagonisti nel bene» : Novantamila in piazza San Pietro e in Via della Conciliazione per incontrare il Papa. A bordo della Papamobile apreta, Francesco è entrato in piazza per il nuovo incontro con i...