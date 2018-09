Il Papa a Palermo per l' anniversario del martirio di Don Puglisi | Foto ...

Papa Francesco a Palermo - bagno di folla al Foro Italico : Visita in Sicilia per Papa Francesco. Il Pontefice ha celebrato la messa al Foro Italico di Palermo, in ricordo di don Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio ucciso dalla mafia il 15 ...

"Non si può credere in Dio ed essere mafiosi" : Palermo - il grido di Papa Francesco contro i boss : Il Pontefice in visita pastorale in Sicilia rilancia l'anatema di Wojtyla nella Valle dei Templi. “L’unico populismo possibile è il populismo cristiano: sentire e servire il popolo, senza gridare, accusare e suscitare contese”

Palermo - Papa boys in attesa di Papa Francesco : A Palermo tantissimi Papa boys attendono l'arrivo di Papa Francesco per partecipare alla messa delle 11,15 al Foro Italico. Controlli serrati.

Papa Francesco arriva a Piazza Armerina : poi tappa a Palermo : Papa Francesco e' arrivato in Sicilia. Prima tappa Piazza Armerina dove ad attenderlo ci sono oltre quarantamila fedeli. Poi andar' a Palermo

Papa FRANCESCO A PALERMO/ Diretta streaming video - don Puglisi e Biagio Conte : Pontefice in Piazza Armerina : PAPA FRANCESCO a PALERMO per i 25 anni dall'assassinio del beato Padre Pino Puglisi: Diretta streaming video della visita, programma e ultime notizie. Educazione e cultura contro la mafia(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 09:22:00 GMT)

Palermo blindata per arrivo del Papa : 8.06 Palermo blindata per accogliere stamane Papa Francesco,che sarà in città per ricordare Padre Pino Puglisi, il prete antimafia ucciso 25 anni fa. Alle 10.45 atterrerà in elicottero al porto di Palermo, proveniente da Piazza Armerina (Enna).Poi sarà accompagnato al Foro Italico per la Messa. Dopo il pranzo con la Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, alle 15 andrà alla Casa Museo di Brancaccio dedicata a don Puglisi. Poi alla ...

Papa Francesco a Palermo per commemorare don Pino Puglisi : Il Pontefice torna in Sicilia per i 25 anni dalla morte del primo martire della mafia beatificato dalla Chiesa Cattolica

Don Pino Puglisi - Papa Francesco a Palermo per i 25 anni dall’assassinio : “Ucciso perché parlava contro la mafia” : Arriverà anche Papa Francesco per ricordare i 25 anni dall’assassinio di don Pino Puglisi. A Palermo c’è attesa per il pontefice. “Dal 1993 a oggi i parroci, le realtà parrocchiali, la chiesa di Palermo, sono stati e sono presenti con lo spirito e il metodo di don Pino Puglisi, mettendosi di traverso alla politica e alla criminalità, oppure ha finito per prevalere un cattolicesimo che non sposta una foglia?”. A porsi la domanda sulle ...

Il pranzo del Papa a Palermo : pane con l'olio e pollo panato : Fettine di pane con l'olio, olive condite, formaggio a tocchetti, caponata, poi insalata di riso, tabulè, per secondo petto di pollo panato alla siciliana, insalata mista, sorbetto di limone, ...

(AdnKronos) - A prepararlo saranno circa 26 persone tra volontari e ospiti di tutte e tre le strutture della missione, che oltre alla Cittadella del povero e della speranza dove alle 13.30 è previsto l'arrivo del Pontefice comprende anche il centro di via Garibaldi che ospita un centinaio di donne

Palermo, 13 set. (AdnKronos) - Un pranzo leggero con prodotti a km zero. Fervono i preparativi alla missione 'Speranza e Carità' di Palermo in vista dell'arrivo sabato prossimo di Papa Francesco. Nel centro fondato dal missionario laico Biagio Conte e che da anni accoglie chi è in difficoltà, il Pontefice pranzerà con circa 300 ospiti.

Palermo, 13 set. (AdnKronos) - Un tappeto di ortensie bianche, ornate da plumbaco azzurro e gerbere gialle. È l'allestimento floreale che accoglierà il Papa a Piazza Politeama, a Palermo, per l'incontro con i giovani in programma sabato pomeriggio. A realizzarlo 10 fioristi del capoluogo siciliano.

Palermo, 12 set. (AdnKronos) - Trenta ambulanze distinte in soccorso e trasporto, 320 soccorritori sanitari a piedi, 140 soccorritori a piedi di Protezione civile e quattro posti medici avanzati con mezzi medicalizzati nei luoghi interessati dalla presenza dei fedeli. È stato messo a punto il piano sanitario per la visita del Papa.